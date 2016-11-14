《銅板少年》獲夏威夷國際影展短片類最高榮譽金蘭花獎

第36屆夏威夷國際影展11月11日舉行頒奬典禮，臺灣電影《銅板少年》(Coin Boy)，榮獲2016年短片類最高榮譽金蘭花獎(Halekulani Golden Orchid Award for Best Short Film) 。

洛杉磯臺灣書院表示，今年共有42部來自全球的優秀短片角逐金蘭花獎，《銅板少年》能獲得這份殊榮著實不易，這是臺灣電影又一次在夏威夷國際影展中綻放光彩。

《銅板少年》敍述主角少年阿泰，為了將銅板換成紙鈔，以繳交露營費用。放學後，他跟著爸爸一起巡娃娃機時，暗自尋找換紙鈔時機的一段歷程。洛杉磯臺灣書院指出，《銅板少年》的故事改編自導演親身經歷。這部以兒童角度拍攝的小品電影，不僅情感真摯，對於成人世界的省思更是難得，頗能展現兒童片的力道。

釜山影展策展人曾表示，《銅板少年》最珍貴的地方，在於導演並未刻意表現出他在拍電影，而是扎扎實實地將重心放在故事上；整部作品十分穩定，小男孩的演技真摯動人，讓人印象深刻。資深影評人與重要電影學者張昌彥老師也認為，這是一部非常流暢的作品，將台灣的生命活力捕捉成了影像。

《銅板少年》曾獲本年金鐘獎迷你劇集電視電影類提名，同時也是高雄電影節國際短片競賽「台灣學生獎」得獎作品。這部短片曾接二連三入選各重要國際影展，包括2016年加爾各答國際短片獎、多倫多國際亞洲影展，以及芝加哥國際兒童影展，可以說是典型的小兵立大功。

夏威夷國際影展是北美國際影展中，少數極重視亞太影片及新銳導演的影展。為增進臺灣電影的國際能見度，今年駐洛杉磯臺灣書院也和影展主辦單位共同策劃「臺灣電影焦點」系列放映活動，自11月4日至11月13日安排我國參展影片進行9場次放映活動，並於11月4日晚間舉辦臺灣電影焦點酒會。