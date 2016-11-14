紐西蘭規模7.8強震　目前2人喪生

週一（14日）紐西蘭發生規模7.8大地震，造成部分建築物受損，目前只知有2人喪生。官方表示在南島已測得大約2公尺的海嘯，並警告接下來會有更多波海嘯，呼籲沿海地區居民疏散到高地避難。

這次淺層地震發生在午夜12時02分（台灣時間13日晚間7時2分），震央在南島大城基督城（Christchurch）北北東方93公里，震源深度23公里，全國皆感受到明顯震度。距離震央200公里的首都威靈頓也搖晃激烈。許多地區都傳出災情，主要是電力、電訊中斷和建築受損。

紐西蘭總理約翰基稍早證實已有2人死亡，分別是位於重災區的凱庫拉鎮（Kaikoura）和萊福德山鎮（Mt. Lyford）。

官方呼籲沿海地區的居民前往高地避難，表示「可能出現毀滅性的海嘯」。「第一波海嘯也許不是最大的。大浪可能持續幾個小時。」有可能出現高達5公尺的大浪。雖然目前觀測到的海浪大約最高2公尺，但海浪還可能加大，地震引發的海嘯是「威脅生命的事件」。

14日當地時間下午1時45分左右，又發生一起地震初估規模6.8。震央在基督城（Christchurch）東北方約120公里，震源深度約10公里。

這次強震讓基督城居民憶起5年前的慘痛回憶，2011年這個城市遭規模6.3強震重創，造成185人喪生，是紐西蘭歷來最慘重的災難之一。