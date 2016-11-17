「氣候變遷是場騙局」 川普當選帶來地球浩劫

《路透社》報導，川普正在尋找最快的方式退出「巴黎協定」，世界頂尖的氣候專家與研究員警告「這將帶來地球的浩劫。」

英國《衛報》報導，新任的美國總統出爐後，中國及其他島國政府就不斷在摩洛哥的聯合國氣候大會(COP22)上，呼籲美國繼續維持對「巴黎協定」的支持，但根據《路透社》的消息來源，在川普過渡政府任職的相關人士指出，川普認為氣候變遷是場中國製造的騙局，他上任後將退出「巴黎協定」與歐巴馬的「潔淨能源方案」。

「巴黎協定」是去(2015)年在巴黎舉辦的第21屆聯合國氣候大會上，經過近全球200個國家一致通過而訂定，並由代表全球76%溫室氣體排放量的109國批准，在11月4日、美國總統大選前4天正式生效，其中，美國佔全球溫室氣體排放量18%。

「巴黎協定」致力於將全球氣溫升溫控制在不超過工業革命前攝氏2度以內，避免導致嚴重的環境沙漠化、動植物絕種危機、熱浪、洪水或海平面升高。而歐巴馬的「潔淨能源方案」則利用數十兆美元的預算資助潔淨能源的發展，意在協助降低美國溫室氣體的排放量。

但這些對抗氣候變遷的作為卻飽受長期不相信氣候變遷議題的共和黨質疑。

這位消息來源在川普過渡政府擔任國際能源與氣候政策職位，批評歐巴馬強行利用行政命令通過協定、未經國會批准，「巴黎協定在大選前強行生效，根本就是魯莽的」，川普可以在上任後利用總統行政命令，撤回美國簽字。

而9月初遭法院裁定部分工程暫停的「達科他輸油管」，也可能在川普的支持下復工，川普曾經承諾上任後要繼續恢復這些大型能源工程項目，「達科他輸油管」計畫預計每天運送45-57萬桶頁岩油至南方州，但在工程建設時卻已大量破壞中西部土地、生態和印第安人的家園。

川普可能的執政團隊成員也遭外界質疑，外傳他將徵詢石油大亨Harold Hamm作為能源部長，前副總統候選人裴琳做為內政部長，掌管美國公有土地事業和國家公園，裴琳是著名的石油與天然氣鑽探擁護者，稱讚化石燃料是「上帝放到地球上給人們使用的資產。」

川普的「美國至上、美國優先」政策，將充分捨棄嚴苛的氣候規範，並提升美國對於化石燃料與天然氣的使用，他承諾，「在我的領導下，美國會擁有完全獨立的能源，完全地，想像我們的對手、那些壟斷石油的集團，不再能用石油做為對抗我們的武器，我們將會戰勝這場戰爭。」

對此，許多知名、頂尖的氣候專家與研究員警告，這將會是場地球的浩劫。

許多國家紛紛表達美國續留協定的期待，但這次氣候大會的主辦方摩洛哥指出，這份協定的效力很強，儘管美國退出，協定仍將繼續有效。

美國國務卿凱瑞(John Kerry)批評川普，全球暖化的結果已經發生在世界各地，全球出現越來越多的大火、水災和破壞性暴風，海平面也持續上升中，各地科學家與統計數據也都證實了氣候變遷的存在，「證據可是民眾有目共睹，人們不可以拒絕氣候變遷的發生與結果。」他會繼續在「巴黎協定」上努力，直到歐巴馬總統明年1月20日卸任為止。