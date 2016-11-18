神預測川普當選的美國教授：川普未來可能會被彈劾

極少人會預測到川普當選為美國第45任總統，但有一位在華盛頓的教授卻不這麼認為，他在大選前，就已預測川普會順利當選，基於「選舉主要反映執政黨的表現。」

《華盛頓郵報》報導，在9、10月與美利堅大學歷史學教授Allan Lichtman的專訪中，Lichtman用了歷史資料預測選舉結果，他總結出歐巴馬總統的第二任表現是民主黨選情緊繃的關鍵，而這項關鍵也成了川普勝選的主要因素之一。

令人訝異的是，在9月的專訪後，Lichtman更做了另一項大膽的預測，他預測若川普勝選，日後他將會被由共和黨把持的國會控告與彈劾，而挺另一位新總統潘斯，因為他的可預測性較高，且可令人信任。

Lichtman解釋，「這項預測並不像前一項預測有跡可循，這只是我的猜測」，他說因為川普太難控制，共和黨無法掌握他，因此希望由一個更穩定、保守、可控制的潘斯來出任總統，而且Lichtman認為川普在上任後可能就會出包，讓共和黨有控告與彈劾他的藉口，原因可能是他做了什麼危害國家安全的政策。

不過，Lichtman不是唯一一個預測川普會被彈劾的人，《華盛頓郵報》報導，《紐約時報》的David Brooks也在11日預測川普明年有可能會被彈劾或下台。

值得注意的是，Lichtman的預測模型有別於傳統的民調或數據統計，他利用13項「是或否」的指標來蒐集資訊，包括期中選舉後執政黨是否仍穩佔國會多數、執政黨候選人是否為現任主席、在競選期間經濟並未衰退、執政期間社會並未不穩定等，若「是」的回答超過6個，則預測執政黨將能繼續獲選並執政。

但有些統計學家對他的這套系統很不以為然，認為他太追求數據完美而加入過多參數，反而導致實際預測效果不佳，基本上就是設計一個能迎合這些數據、但統計價值很低的模型。

但Lichtman反駁，這項預測模型已經正確預測自1984年以來每屆的總統大選結果，除了2000年的布希與高爾(當時Lichtman預測高爾當選卻失敗，儘管高爾獲得較多的普選票)，儘管Lichtman也對自己的預測模型有所批評。

Lichtman表示，「民調不是預測者，他只是模擬選情的即時反應，但卻被扭曲和誤用來預測選情」，連美國總統大選的著名統計學大師Nate Silver所做的民調，預測希拉蕊當選的機率依照不同的情境，可能性從高達90%到73%都有，而這也不過是民調數據的彙整。

至於川普真正的當選原因，Lichtman認為不能怪罪到希拉蕊和她的競選團隊，而是美國政治的大結構所致，「民主黨不能怪罪到希拉蕊身上，因為那不是她失敗的根本原因，民主黨若想重建，就要提出比共和黨政策更有誘人的選項，且開始塑造自己的草根式支持。」