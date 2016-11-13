台灣永續能源研究基金會簡又新董事長抵達摩洛哥參與COP22氣候會議

台灣永續能源研究基金會簡又新董事長、顧洋執行長及江惠櫻主委於7日抵達摩洛哥馬拉喀什，出席UNFCCC第22屆締約方大會(COP22)，會議重點將延續討論去(2015)年巴黎氣候會議未有定論之議題，聚焦在如何落實「巴黎協定」內容並付諸行動。

COP21/CMP11巴黎氣候會議主席、法國環境暨能源部長Ségolène Royal女士在會議啟始儀式上提到目前已有100個締約方批准「巴黎協定」，她並呼籲其餘的締約方能在2016年底前儘速予以批准；同時也指出COP22係一次在非洲舉行的氣候大會、全球應為非洲大陸的氣候正義而努力。

根據已出爐的議程，大會將進行及討論20大項主題面向的活動與議案，除部分締約方提出的修訂案及最新的各附屬機構報告案外，包括國際關注的華沙機制、技術發展與轉移、氣候金融、能力建構、性別與氣候變遷等多項議題，均會在11月7日至18日間的會議期間進行討論。其中外界矚目的長期氣候金融機制、綠色氣候基金，以及啟動已開發國家每兩年提報向開發中國家提供資金的訊息及預測執行細節等，預計都要在本次大會中取得共識。

巴黎氣候協定已經正式生效、並將於2020年開始實施，對於各國是否將兌現各自所做出的承諾、國際社會如何進行盤點檢查、對台灣的衝擊影響，以及我們努力的方向等，均須特別重視。簡董事長呼籲國人應密切關注這個來自全球包括政府談判代表、科學家、企業家、人權組織代表等超過15,000名代表等參加為期兩周的會議相關進展與結果。