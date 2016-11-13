簡又新專欄─提高發電效率穩定升溫  再生能源為最大功臣

再生能源已是現今全球的趨勢與發展方向。首先，去(2015)年G7和G20高峰會的經濟大會已決定要加速再生能源的發展，再者，聯合國於今年9月通過SDG永續發展目標，其中第七項要求所有人都能負擔得起永續潔淨的能源，又今年生效的「巴黎協定」正式宣示地球升溫不要超過攝氏2度，也因此開始注重再生能源的發展。

由20多國科學家組成的國際團體表示，為達再生能源的發展目標「維持升溫在攝氏2度以內」，就必須提高能源效率，估計到2050年要比現在提高將近64%的能源效率，在發電方面也需要提高93%的效能，若必須達到這麼高發電率，就自然必須朝再生能源的方向發展。

2015年是再生能源的里程碑。首先，去年再生能源成長量為歷史新高，投資額達2,859億美元為歷年最高，風力和太陽能裝置也很多，且去年發展中國家如中國、印度、巴西、南非、墨西哥、智利的加總投資量是1,560億美元，較已開發國家的1,300億美元為多，其中，新增投資額最多的是再生能源，幾乎占了逾50%，已經成為全球大趨勢。

再生能源迅速竄升為全球趨勢的因素很多，其一，科技進步降低生產成本，許多國家由於地理位置關係，採用風力發電較煤炭發電便宜，這股科技發展未來也會更加進步，其二，政府倡議成功令投資企業有信心，第三則帶動大企業熱心參與，如Google和HP都正式宣布在某個時間點將達到100%再生能源用電，特別是財務金融業的大力支持是再生能源成功主因，因為銀行貸款對再生能源投資樂觀以待，只要政府願意簽署合約，就能保證利潤回收。

政府也支持的原因與政治人物追求效率有關。一般火力發電廠建造時間通常為10到20年，無法立即見效、政府較不願投資，但風力或太陽能發電設備只要半年或1年就能見到成果，是個對施政者有利的政績，對許多國家很有吸引力。

如丹麥2014年曾達到風力供電佔全國所需140%，多餘電力賣給波蘭和德國，德國今年再生能源發電量曾達到90%，全年再生能源供電佔全國總供電30%，英國再生能源發電也超越煤發電，更決定在2025年全國廢煤，又能改善空氣品質。

再生能源其實種類眾多，去年以投資太陽能的金額為最多，其他能源種類如生質能源與廢棄物能源最少，去年就減少42%產能，尤其當人們的環保意識越來越強，廢棄物能源就會減少，加上大水力發電技術困難也存在爭議，光是去年生質能減少投資35%、地熱減少23%，未來以商業性而言，就只有太陽能與風能成為潮流。

科技進步快速、成本大幅下降，未來再生能源的投資成本至少還可以減少57%，即使如技術成熟的陸上風力發電機也能再減少12%、離岸風力發電機減少15%，促使相關領域不斷前進，但目前尚無法完全取代煤與石油，，儘管生產量大，不代表能在2030或2040年就能全面用再生能源取代化石燃料。

不若傳統火力發電廠需要尋找大場地設廠房、透過高壓電輸送，再生能源可以分散式設廠輸送電力，沒有分斷式輸送的問題，但未來影響太陽能發展的重要設備有二，智能電網與儲存設備。智能電網可使多餘電力輸送到其他家戶，可進可出、調節用電，儲存設備可以透過電池將電力儲存攜帶，在不同地方或夜晚時間使用，因此電池儲存設備很重要，這兩者的科技發展將影響未來再生能源發展。

此外，太陽能板其實容易耗損，耗損數量一多就會成為廢棄物累積，因此目前歐洲制定專法類似《廢棄物清理法》，規定生產公司或銷售商要負責回收廢棄的太陽能板，若能從生產、製造、銷售到回收一條龍，就形成循環經濟重要的亮點。

去年是再生能源突出的一年，每個國家都走向這條路，特別是開發中國家也發現如此將能提升能源穩定與安全，這是台灣可以積極跟上世界腳步的一個好時機。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。