巴黎恐攻一週年  法國人重新勇敢生活

今(13)日是巴黎連環恐攻事件一週年，當時受創的劇院、餐廳都已重新開業，週末在巴塔克蘭劇院、法蘭西體育場等遭襲地點舉辦追悼活動，法國人心中的陰影雖猶存，但已勇敢的繼續生活。

去(2015)年11月13日，恐怖分子在法國國家體育場自爆，在巴黎劇院、餐廳、咖啡館、酒吧掃射，造成130人死亡、400多人受傷，至今仍有超過20人住院，甚至多達600人因創傷後的心理困擾，仍需追蹤治療，是法國有史以來傷亡最慘重的恐攻事件。

其中，因恐怖攻擊造成90名觀眾喪生、數百名觀眾受傷的巴塔克蘭劇院(Bataclan)，經過一年整修，在週年前夕的12日重新開幕舉行音樂會，以紀念死於此地的恐怖攻擊遇難者，邀請到英國老牌搖滾巨星史汀(Sting)獻唱。劇院表示當日遭到恐攻的生還者及家人都獲邀觀賞，預售的一千張門票則在半小時內就全部售罄。

史汀說，這次演出除了要悼念遇難者，更是慶祝這座歷史性劇院再次重現其所代表的生命與音樂價值。

(延伸閱讀：巴黎恐攻週年前夕 巴塔克蘭劇院重新開幕)

案發後，遭到掃射的鐘琴咖啡館（Le Carillon）、小柬埔寨餐廳（Le Petit Cambodge）和好啤酒酒館（Bonne Biere）暫時歇業，換下滿是彈孔的櫥窗，洗去地面斑斑血跡，數月內就重新開業，顧客也完全沒有忌諱地上門，彷彿以此證明自己沒有屈服於恐怖主義。

法國從11日就開始舉行追悼恐攻受害者活動，法國和瑞典在法蘭西體育場的世界盃預賽前，全場默哀悼念遇難者，而週末在巴塔克蘭劇院、法蘭西體育場等遭襲地點的追悼活動，包括法國總統歐蘭德、巴黎市長伊達戈都出席參加。

在罹難者忌日前夕，有人在死傷最多的巴塔克蘭劇院外圍欄貼了一張年輕女孩的照片，上面寫著，「一年了，還無法釋懷」，對很多人來說，夢魘沒有那麼容易散去。

巴黎人在案發後說要維持法式生活，不屈服於恐怖，他們確實努力做到，但每當風吹草動，才知意識裡仍有焦慮。

