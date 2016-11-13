英國皇室御用唐寧茶 11/10起華山見

英國皇室御用唐寧茶不斷致力於將淬鍊三世紀的茶藝專業轉化為現代時尚生活型態，並將英國茶文化與台灣現代生活的結合，希冀能為台灣當代緊湊的生活步調，帶來緩和的空間。今年特地盛大推出「唐寧茶饗全感空間Twinings Inspiring Space」，11/10起於台北市華山文創園區正式與民眾見面。

2016唐寧茶饗全感空間，以水墨藝術家汪柏成「間」之概念打造，呼吸、吐納之「間」是筆筆之間牽一髮動全局的蝴蝶效應。滿繪其概念的多款座椅、飲茶空間之屋牆，使參展民眾踏入TWININGS Inspiring Space的瞬間，恍若身處別境寧靜且淡遠，正是唐寧想呈現與台灣民眾的意境。

此次展覽唐寧茶更推出TWININGS GRNAD-PRIX金賞劇場，由三屆唐寧調茶大賽金賞得主──劉庭箏、邱文駿、黃俊儒，每周六日下午2:30~5:30駐點演出。盈滿空間的茶香，絢爛精彩、目不暇給的調茶秀，是五感最極致的享受。現場提供調茶教學與品茗，讓您可以無時無刻為自己調一杯獨一無二的茶飲，心情茶飲是您生活中的最美的點綴。TWININGS GRNAD-PRIX金賞劇場，典雅品味，絢麗登場。

10日的開幕活動由金鐘電視電影最佳女配角得主－紀培慧擔任品茶大使，並在主辦單位唐寧茶台灣香港區總經理張引璋、唐寧茶品牌大使 Emily Gaskell、英國文化貿易辦事處代表國際貿易部署長Steve Firstbrook、與三位合作藝術家─汪柏成、Leslie Wang、Olivia Yao共同剪綵後，正式開啟為期九週的2016唐寧茶饗空間。