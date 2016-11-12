川普顧問談中國大陸 批北京霸凌台灣

川普的重要經濟政策顧問納瓦洛（Peter Navarro）在川普競選總統期間曾批評，中國現在的表現就像霸凌人的流氓，欺負台灣、日本和香港；在美中貿易上，他也批評中國作弊、竊取智慧財產權，而川普會停止這情況。



納瓦洛（Peter Navarro）是加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）經濟與公共政策教授，他在美國總統大選期間曾為川普提供經濟政策建言，今年共和黨全國代表大會期間，他接受媒體訪問時曾做上述表示。



媒體報導，納瓦洛關注亞洲，尤其是中國政經發展對世界的影響，他的著作《臥榻之虎（Crouching Tiger: What China's Militarism Means for the World）》更詳述中國強化軍事發展對世界的影響。川普曾批評中國在內的國家搶走美國製造業的工作，這類認定中國藉由不公平貿易獲利的概念，正是來自納瓦洛。

在川普勝選後，美國更有媒體預測，納瓦洛將會是川普在白宮負責亞洲政策的人選之一。

納瓦洛在接受其它媒體訪問時提到，中國過去5000年有皇帝時行事像個偉大國家，但現在卻霸凌、欺負區域內國家，包括日本、台灣，甚至香港。



他當時說，自己剛訪問台灣，台灣選出民主的新總統，不像是北京的傀儡，但接下來中國就切斷與台灣的往來，包括旅遊、出口等，中國霸凌台灣，讓台灣人反感；除了台灣，中國還欺負菲律賓，就像個惡霸，「這怎麼回事」？他還呼籲中國大陸國家主席習近平應落實對香港的「一國兩制」，並停止欺負亞洲國家。



納瓦洛當時說，他不能代表川普說話，但他表示，美國的立場非常明確，就是支持「台灣關係法」與「六項保證」。



至於美中貿易，他更直言批評，中國使用各式各樣世界貿易組織禁止的不公平貿易做法，包括透過貨幣、非法補貼，甚至竊取美國的智慧財產權，駭客攻擊等，「這對美國工人非常不公平」。



納瓦洛還說，美國希望與中國貿易，但中國過去15年來一直破壞規則，而川普是商人出身，他明白，如果沒有公平競爭或是其他國家有欺騙行為，美國企業就無法賺錢。



納瓦洛當時就認為，唯有川普的強勢可以解決不公平貿易問題，「其他的總統都對中國太軟弱了」。

