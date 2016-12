川普顧問談中國大陸 批北京霸凌台灣

川普的重要經濟政策顧問納瓦洛(Peter Navarro)在川普競選總統期間曾批評,中國現在的表現就像霸凌人的流氓,欺負台灣、日本和香港;在美中貿易上,他也批評中國作弊、竊取智慧財產權,而川普會停止這情況。



納瓦洛(Peter Navarro)是加州大學爾灣分校(University of California, Irvine)經濟與公共政策教授,他在美國總統大選期間曾為川普提供經濟政策建言,今年共和黨全國代表大會期間,他接受媒體訪問時曾做上述表示。



媒體報導,納瓦洛關注亞洲,尤其是中國政經發展對世界的影響,他的著作《臥榻之虎(Crouching Tiger: What China's Militarism Means for the World)》更詳述中國強化軍事發展對世界的影響。川普曾批評中國在內的國家搶走美國製造業的工作,這類認定中國藉由不公平貿易獲利的概念,正是來自納瓦洛。

在川普勝選後,美國更有媒體預測,納瓦洛將會是川普在白宮負責亞洲政策的人選之一。

納瓦洛在接受其它媒體訪問時提到,中國過去5000年有皇帝時行事像個偉大國家,但現在卻霸凌、欺負區域內國家,包括日本、台灣,甚至香港。



他當時說,自己剛訪問台灣,台灣選出民主的新總統,不像是北京的傀儡,但接下來中國就切斷與台灣的往來,包括旅遊、出口等,中國霸凌台灣,讓台灣人反感;除了台灣,中國還欺負菲律賓,就像個惡霸,「這怎麼回事」?他還呼籲中國大陸國家主席習近平應落實對香港的「一國兩制」,並停止欺負亞洲國家。



納瓦洛當時說,他不能代表川普說話,但他表示,美國的立場非常明確,就是支持「台灣關係法」與「六項保證」。



至於美中貿易,他更直言批評,中國使用各式各樣世界貿易組織禁止的不公平貿易做法,包括透過貨幣、非法補貼,甚至竊取美國的智慧財產權,駭客攻擊等,「這對美國工人非常不公平」。



納瓦洛還說,美國希望與中國貿易,但中國過去15年來一直破壞規則,而川普是商人出身,他明白,如果沒有公平競爭或是其他國家有欺騙行為,美國企業就無法賺錢。



納瓦洛當時就認為,唯有川普的強勢可以解決不公平貿易問題,「其他的總統都對中國太軟弱了」。