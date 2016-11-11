皮克斯大揭密 《30周年特展》一窺動畫幕後製程

15座奧斯卡金像獎、7座金球獎，累計全球97億票房。1986年成立的皮克斯動畫工作室可謂地表最強大的說故事團隊，為了紀念工作室成立滿三十周年，《皮克斯30周年特展》已於11日正式登場，展出400件珍貴手稿、雕塑、還有酷炫「3D幻影箱」跟「藝術風景」，讓觀眾一窺動畫傳奇幕後製作過程。

皮克斯每部動畫皆耗時4-6年完成，製作團隊不僅是寫寫劇本，然後製作成動畫而已，每部都是嘔心瀝血之作，且每部動畫中的每個角色都有獨特的個性和生命；譬如在《料理鼠王》中的作風強悍剛毅、敢愛敢恨的女廚師樂樂、《海底總動員》中天然呆卻充滿正面能量的多莉，他們都是配角卻擁有不少的的死忠粉絲。

對一部動畫來說，電腦技術再怎麼爐火純青，但沒有動人的故事，也是無法感動觀眾，皮克斯最在乎的，就是怎麼說好故事。而且皮克斯的動畫不只是畫給小孩看，有絕大部分的粉絲是大人，這就是皮克斯厲害之處。

巡迴全球15國，皮克斯展覽在各地皆大受好評，這次來台更囊括16部動畫長片，包含：《玩具總動員》三部曲、《蟲蟲危機》、《怪獸電力公司》、《怪獸大學》、《海底總動員》、《超人特攻隊》、《汽車總動員》二部曲、《料理鼠王》、《瓦力》、《天外奇蹟》、《勇敢傳說》、《腦筋急轉彎》、《恐龍當家》。

本次展覽特地將近400件珍貴手稿空運來台，囊括16部動畫長片，包含：《玩具總動員》三部曲、《蟲蟲危機》、《怪獸電力公司》、《怪獸大學》、《海底總動員》、《超人特攻隊》、《汽車總動員》二部曲、《料理鼠王》、《瓦力》、《天外奇蹟》、《勇敢傳說》、《腦筋急轉彎》、《恐龍當家》。從最原始的炭筆素描、色彩腳本到立體模型，讓你一窺皮克斯藝術家的創作歷程。沒有他們發想角色跟場景，就沒有逼真生動的電腦動畫。因此，想要了解皮克斯動畫的創作歷程，就必須回到創意的源頭──手稿！猜猜看，你最喜歡的角色，原本是長什麼樣子？說不定，你會發現之前看電影沒注意到的小細節喔！

到底動畫是怎麼製作的？這次特展的兩大裝置，「3D幻影箱」跟「藝術風景」讓你成為皮克斯一日動畫師，大呼過癮！皮克斯把最經典的《玩具總動員》角色擺入3D幻影箱，利用視覺暫留的效果，讓巴斯光年跟胡迪在你面前動起來！「藝術風景」則把數年手稿濃縮成短片，讓你像製片人一樣從2D手繪稿想像3D立體空間，身歷其境體驗動畫從無到有誕生的過程。

準備好一窺皮克斯30年成功背後的奧秘嗎？《皮克斯30周年特展》自2016年11月11日起至2017年2月12日止在國立歷史博物館一樓展出。