巴西新化石　恐龍可能曾與其祖先共存3000萬年

科學家日前在一處恐龍化石旁發現了其祖先—兔蜥科，代表恐龍與其先祖的存在時間可能重疊過。

這個發現被刊登在生物學領域期刊《當代生物學》(Current Biology)上，一處位於南部巴西小鎮São Sao Joao de Polesine的考古區出土了兩具小型的恐龍化石和兩具兔蜥科的化石，還有兩句分別屬於兔蜥科和蜥腳形亞目的殘缺化石，科學家希望藉由同時存在的化石分析演化成恐龍後，有什麼特徵上的差異。

在此之前，科學家其實有發現恐龍與牠們兔蜥科的祖先在三疊紀時期一起生活的證據，兩者共存的時間差不多在2.28億年到2億年前，不過這次找到的兔蜥科與恐龍化石是從非常古老，大約距今2.37億年到2.28億年前的岩層中發現的。

論文作者在文章中表示，這是第一次得以在考古坑中發現近乎完整的恐龍與類恐龍(兔蜥科)，這直接顯示了這兩種型態的生物在恐龍初階的演化階段中是同時存在的，更有趣的是，他們可能不僅僅是短時間共存，根據協作者聖保羅大學的古生物學家Max Cardoso Langer，他們可能共存的時間長達3000萬年。

Langer指出，以前科學家認為當恐龍開始出現在地球上後，顯示物競天擇的結果是由恐龍勝利，導致像是兔蜥科等生物的絕種，但是現在發現兩者可能有長達3000萬年的共存期後，這個理論可能會被推翻。

雷龍、腕龍等屬於蜥腳下目的恐龍是草食性動物，而蜥腳形亞目的類恐龍雖然會食用植物，有時候也會捕食動物，但是在分析總長可能達到1.5公尺的Buriolestes時卻發現，根據牠的牙齒，牠應該純肉食的肉食動物，可能會食用像是Ixalerpeton這類，只吃昆蟲與無脊椎動物的小型類恐龍。

所以依據這樣的判斷方式，蜥腳形亞目的類恐龍可能跟他們蜥腳下目的四腳後代不一樣，是用兩隻腳行走的肉食性動物，這種Buriolestes極有可能代表著最早期蜥腳形亞目類恐龍的型態，而分析Ixalerpeton或許可以幫助人們了解恐龍是什麼開始跟他們的祖先分道揚鑣。

可以的話，大概可以找出哪些特徵專屬於恐龍，哪些則是牠們祖先的獨有特徵。