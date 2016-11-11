多囊性卵巢症候群 也是糖尿病高風險族群

根據統計，台灣每七對夫妻即有一對不孕，其中有三分之一的不孕症婦女為多囊性卵巢症候群患者。日前一位年輕女藝人就自曝生完第一胎後，卻發現罹患多囊性卵巢症候群，生子計畫可能延誤。醫師表示，有多囊性卵巢體質的患者，除了受孕較不易外，大多有糖尿病體質，千萬不可輕忽。以下為您介紹多囊性卵巢症候群的症狀、治療和預防方法。

罹患多囊性卵巢症候群的女性，每個月的濾泡沒有發育成熟，會變成濾泡囊腫逐漸累積造成卵巢腫大，因此形成多囊性卵巢。如果長期沒有排卵，子宮內膜會因為沒有受到黃體素的保護，導致不孕、子宮內膜增生、不正常出血，恐演變成子宮內膜癌。

多囊性卵巢症候群主要的臨床症狀，包括：月經不規則、經血量忽多忽少、體毛過多、短時間體重增加或青春痘增多等。但不是每個患者的的症狀都一樣或同時出現所有症狀。

多囊性卵巢症候群的成因，在醫界尚未有定論，有可能與基因有關，可能是家族遺傳，也可能是基因突變，造成身體組織對胰島素產生阻抗，迫使體內必須分泌更多的胰島素，才能維持血糖的正常，以致於容易引起卵巢雄性素製造增加，進而代謝失調，體重增加，甚至將來罹患糖尿病、高血壓、高血脂、高膽固醇症等疾病。

在治療方面，有生育需求者：建議透過服用排卵藥、施打排卵針等方式，改善卵巢不排卵的問題，使卵巢正常排卵。無生育需求者：則可選擇透過服用避孕藥，增加體內的女性荷爾蒙、幫助月經正常報到，達到改善因雄性素過多所產生的併發症（多毛、痘痘、掉髮等）。醫師提醒，患者還需控制體重、多運動、作息正常和飲食清淡，少吃澱粉、甜食，多補充蛋白質。

資料來源：送子鳥診所