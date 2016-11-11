「我是女性、穆斯林、也是移民，我投給川普」

前華爾街日報記者、同時是穆斯林改革運動的共同創辦人Asra Q. Nomani，在《華盛頓郵報》投書表示，自己身為一名女性、穆斯林與移民，她投給川普。

文章的開頭，Nomani首先表明自己的身分，她是一位51歲的印度裔移民、穆斯林「有色」女性，她承認自己就是大眾所稱的「川普的沉默支持者」，但她絕不是那種被稱為偏執狂、種族歧視、沙文主義者，更非白人優越主義者的川普支持者。

對歐巴馬與民主黨執政八年的失望

她支持川普的原因是對民主黨與歐巴馬執政的失望。

Nomani說道，她曾經很支持歐巴馬、也崇尚自由主義，當一位朋友在Twitter上嚴詞指責川普支持者，「數百萬美國人並不認同川普的仇恨、分裂與忽視，但遺憾的是，有數百萬美國人卻支持」，Nomani知道這些批評也包括針對她，但她否認，她絕對不支持仇恨、分裂與忽視，她也十分支持民主黨對於墮胎、同性婚姻和氣候變遷的立場。

但話鋒一轉，Nomani提到自己在歐巴馬執政八年下的經濟困境。身為一名單親母親，她沒辦法負擔歐巴馬健保的費用，歐巴馬提出的住房抵押貸款修正方案也沒有幫到她；時常在路上看到一些平凡美國人如她，每天就煩惱著如何維持生計，在歐巴馬執政的八年期間，平民的生活似乎不見好轉。

穆斯林身份的矛盾情結

在提到關於自己的穆斯林身份，與川普爭議性的穆斯林言論，Nomani表達自己的真實心聲。做為一個第一手體驗到這個世界對伊斯蘭極端主義的經驗，她非常反對歐巴馬總統和民主黨說要打擊伊斯蘭國的「伊斯蘭主義」，儘管川普的言論更不精確。

Nomani欣賞川普在奧蘭多槍擊後，對歐巴馬政府的質疑，「歐巴馬總統終於要提到極端的伊斯蘭恐怖主義這個詞了嗎？如果他沒這麼做，他就應該立刻下台」，當時，民主黨的希拉蕊卻說，「對我來說，殺了賓拉登是最重要的，不管我們叫他極端聖戰主義或極端伊斯蘭主義，對我都不重要。」

她認為，身為一個4歲就從印度搬到美國的移民，她並不害怕身為一個住在「川普美國」的穆斯林，美國的制衡機制和長久歷史塑造下的社會正義與公民權，絕對不允許煽動恐懼的言論恣意剝奪。

但最令她擔心的卻是神權統治下的穆斯林獨裁政府，如卡達或沙烏地阿拉伯對「希拉蕊美國」的影響力，這些獨裁政權對社會的進步毫無貢獻，因為他們不願保障基本的人權，或是提供印度移民、敘利亞難民或其他奴隸一個開放的管道，但柯林頓基金會卻收受卡達與沙烏地阿拉伯政府上百萬美元的捐款，這徹底失去她對希拉蕊的支持。

Nomani強調，她要的是平等薪資與生活待遇，她也反對川普在美墨邊境築高牆、驅逐穆斯林的政策，但她相信美國，她不信服那些過度誇大、妖魔化川普與其支持者的言論。

她最後提出深沉呼籲，「我們必須擁有道德勇氣，站起來對抗那些針對穆斯林的仇恨、也要對抗來自穆斯林的仇恨，如此，所有人才能共同生活在和平願景之下。」

※Nomani平時的發言在Twitter上就已受到許多人反對與討論，《華盛頓郵報》此篇報導也是作者個人的投書，不代表報社立場。