高雄寒軒國際大飯店 推聖誕親子體驗營

〈高雄訊〉在體驗經濟的推波助瀾下，強調DIY的手作活動已經成為國內旅遊新商機，今年高雄寒軒國際大飯店暑假推出的飯店達人體驗營，反應熱烈場場爆滿，接下來，在聖誕的歡樂氣氛下，寒軒國際大飯店邀請大家一起來體驗「聖誕DIY教學」課程，即日起接受報名，教學課程於2016年12月11日，下午14：30~16：30在5樓環球廳舉辦，現場由台灣GÂTEAUX盃杏仁膏比賽冠軍的莊健宏主廚親自教授，現場示範製作出美味又應景的「巧克力聖誕屋」，DIY材料1份+下午茶茶點2份，報名人數需達30人以上始可開班，一邊開心展示、品嚐自己的作品，讓大朋友與小朋友在今年聖誕都能過得更豐富充實。

寒軒國際大飯店西點主廚莊健宏表示，今年暑假做點心的課程深受小朋友青睞，而此次聖誕DIY教授的「巧克力聖誕屋」是往年深受消費者喜愛的甜點，希望藉由此次活動，讓大小朋友都可以一同來感受不同的聖誕體驗，讓學員藉由手作的過程中獲得成就感，回家也可以自己動手做，教學課程於2016年12月11日，下午14：30~16：30在5樓環球廳舉辦， DIY材料1份+下午茶茶點2份，即日起接受報名，報名人數需達30人以上始可開班。五星級的西點教學，讓今年聖誕佳節能過得更充實且有質感。寒軒國際大飯店報名專線：(07)332-2000轉2樓茶苑。