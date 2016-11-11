資生堂在奧蘭多召開的第29屆IFSCC大會上獲得最佳壁報論文獎

東京--(BUSINESS WIRE)--Nov 11, 2016--(美國商業資訊) -- 株式會社資生堂(Shiseido Company, Limited)在2016年IFSCC *1 大會上獲得最佳壁報論文獎，此次大會於2016年10月30日至11月2日在美國奧蘭多召開。IFSCC被公認為世界上最具權威的會議，研究人員在會上分享他們在化妝品科學領域的最新成果。在合計約420篇優秀論文（約70篇講壇呈報論文和約350篇壁報論文）中，下列標題為《發現皮膚衰老新機制：「真皮層空泡」 *2 》的研究論文被評為最佳壁報論文。

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Award winner, Tomonobu Ezure at IFSCC Congress (center) (Photo: Business Wire)

世界上獲獎次數最多的化妝品公司*3 IFSCC旨在展示與化妝品和皮膚有關的世界最尖端技術，並根據新穎性、獨立性、科學證據等標準對這些技術進行嚴格評估。IFSCC大會每兩年召開一次，兩次大會間期召開一次IFSCC會議。本次是資生堂從第24屆至第29屆IFSCC大會連續第6次獲得IFSCC獎，加上IFSCC會議上的獲獎，公司合計已獲獎24次（包括4項榮譽提名獎），是世界上獲獎次數最多的化妝品公司。獲獎人江連智暢在第28屆和第29屆大會上連續兩次獲獎，是世界上首位連續獲得兩次IFSCC獎的IFSCC參加者。資生堂以往獲獎的技術包括「防汙口紅」、「可用肥皂清洗的防水防曬霜」等等，這些技術最終開發成現在被全球消費者使用的化妝品。

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