印日核子協議 談經濟合作與區域穩定

印度總理莫迪(Narendra Modi)在今(11)日與日本天皇明仁大力稱讚日本與印度的國際觀點正在趨於一致，並說兩國之間強力的連結將可對穩定亞洲局勢作出重大頁獻。

莫迪此行是為了因應中國逐漸擴張的區域影響力，以及川普當選後可能對美國亞洲戰略造成疑慮的趨勢，希望可以藉由與日本歷史性的核能協定來強化兩國之間的關係，他同時也告訴日方，21世紀是亞洲的時代，鼓勵日本商界多在印度進行投資。

在此之前，日本、印度與美國藉由共同進行海軍軍演以加強三方的軍事合作，然而，川普所喊出的「美國優先」口號已經激起兩國對於這個軍事同盟強度的擔心，因為美國在川普領導下可能會減少在該地的影響力，這也迫使印度總理莫迪與日本首相安倍晉三必須先一步穩固印、日兩國的合作。

莫迪指出，印日兩國的國際合作以及特殊戰略，足以在刺激地區經濟成長的情況下，進一步促進國際經濟蓬勃發展，強大的日本和印度不只能讓兩國茁壯，更能提升亞洲地區的區域穩定度。

這個印度與日本計劃在11日稍晚簽訂的核能協議，性質上將與美國在2008年與印度簽訂的核能協議類似，當年的協議讓印度得以在多年的隔離政策後，從美國手上取得大量的核能技術，這被視為美國拉攏印度從南部制衡中國的第一步。

《讀賣新聞》則透露，在協議本文之外可能會有另外一個在日本簽訂的附加條款，規定如果印度進行核子試爆，雙方之間的核能合作即告終止，身為唯一被核彈攻擊過的國家，日本原本堅持要將這個要求附加在本文內中，只是被印度嚴詞拒絕，只得額外簽訂附加文件。

事實上在1998年的試爆過後印度就已經宣布全面暫停核子試驗，這次印度拒絕將這個條款附加在協議本文內的原因目前不明。

除了核子協議外，雙方也試圖在US-2兩棲救援機的交易上達成共識，印度國防採購委員會(Defence Acquisitions Council)想要替海軍，購買12架此款由日本新明和工業(ShinMaywa)製作的飛機，對於日本而言，則是安倍取消日本外銷軍武禁令後，首筆國外訂單，因此對日方也算意義重大，不過在此之前未能達成共識。