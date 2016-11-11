從日常飲食吃出好「孕」氣

現代女性多為職業婦女，工作與家庭間蠟燭兩頭燒，長期處在壓力下，有婦科問題自然不少，甚至有不孕問題的更不在少數。一般有不孕問題的患者，大多會從西醫去找出病因以及中醫方面調體身體，營養師表示，其實從日常飲食也可以打造出營養好「孕」氣。

想要有好孕氣，身體一定要調理好，除了規律的作息，保持心情愉快，不菸不酒之外，飲食也很重要，以下提供5種幫助懷孕的食物，讓大家吃的均衡又好孕，也為寶寶前三個月的營養和成長打下好基礎。

葉酸

綠色蔬菜 (如菠菜、青花椰菜、蘆筍)、肉類 (如豬肉、雞肉、鮭魚和內臟)、豆類 (如扁豆、毛豆) 和堅果 (如核桃、杏仁果、腰果) 都富含葉酸。

葉酸除了是胎盤成長的必需元素外，更是幫助寶寶脊椎和腦部細胞建造發展不可或缺的基本元素之一，對於寶寶的神經管建造十分重要。前3個月胎兒的營養來源大多依靠準母體內的以前的營養儲備，因此醫師建議懷孕前至少6個月就該開始補充葉酸了。

鐵質

研究顯示，女性規律攝取富含鐵質的食物，會增加受孕的機會。鐵質含量較高的食物，以動物性的內臟類、紅肉最多，植物性則以深綠色蔬菜（菠菜、紅莧菜、山芹菜等）和豆類含量最高。

另外，懷孕後期，胎兒所有的器官組織皆已成熟，在為日後離開母體作鐵質的儲備準備，因此母體適量的多補充鐵質是相當重要。研究指出，嬰幼兒缺鐵會影響大腦和神經發育。

單元不飽和脂肪酸

身體發炎反應會影響排卵、胚胎健康，而單元不飽和脂肪酸含有抗氧化和抗發炎成分，也能維持心臟血管健康、降低膽固醇、加速燃燒脂肪外，也能幫助受孕。例如：橄欖油、苦茶油、芝麻油、花生油、芥花油及堅果油等

omega-3

野生鮭魚富含omega-3多元不飽和脂肪酸，可以穩定生殖荷爾蒙、增加血液循環，當然也包含生殖系統的血液循環。而鮪魚、比目魚、沙丁魚等都含有硒，幫助受孕。

避免食用鯊魚、鯖魚、旗魚和方頭魚等含汞量較大的魚種，研究顯示，汞會影響受孕。

維生素E

維生素E，可以調節荷爾蒙的平衡，提升生殖能力，所以維生素E也被稱作「生育醇」。而懷孕期間維生素E的需求會增加，以確保胚胎之適當生長。

資料來源：國家網路醫藥