「這不是我所認識的美國」 連海外美國人自己也不懂

「誰能告訴我為什麼川普會當選？」、「為什麼這麼一個歧視少數族群、性騷擾女性的人會當選？」這是許多海外美國人的疑問，《華盛頓郵報》報導，他們對家鄉人民的選擇，感到既疑惑又焦慮。

32歲的美國人Mena Mark Hanna在兩年前搬到柏林，「現在大家的問題都是，『你的國家到底在想什麼？』和『你現在還能替美國說話嗎？』。」

據估計，約有8萬美國人現在居住在海外，許多人跟Hanna一樣都對這次選舉不感興趣，但結果出爐後，他們仍止不住心中的失望與憤怒，質疑為何自己家鄉的選民要做出如此選擇。

Hanna自己也沒有答案，「我不支持川普，或這個選舉結果。這不是我所知道或認識的美國」，反觀希拉蕊卻贏得最多普選人票。

川普在歐洲十分不受歡迎。英國國會議員今(2016)年稍早才在川普說出要趕走穆斯林的言論後，討論是否要限制川普入境，儘管這個動議未通過，但國會議員對川普卻以言詞回擊，稱他是「荒謬的仇外者」和「美國式自我吹噓的橘色貴族」。

海外美國人的心中滋味 千頭萬緒

全世界都對川普的當選感到震驚，歐洲更瀰漫一股謹慎和疑問。

36歲的Lucia Lucas在2009年從加州搬到德國，「對我們這些移居國外的美國人來說，我們被預期能解釋川普的所有作為。」不管是在火車上還是何處，只要人們認出他們的口音是美國人，就會被問到這樣的問題。

這種感受是很新的。八年前歐巴馬當選美國總統時，全世界都替美國選出了第一位黑人總統而開心，身為海外美國人，也同樣受到關注，這與當年小布希總統時代，全世界佈滿反美情緒的感受很不一樣。

56歲的高中老師John Scardino在2000年搬到英國，他說，「歐巴馬當選時就像個搖滾明星，你會感覺做為一個美國人，就像個樂團隨行人員跟隨著他，」但現在，他的英國同事和朋友只感到訝異，「全部的人都在問我發生什麼事了」、「這是真的嗎？」

沉默的支持者

但也有人認為很容易解釋川普的當選。

37歲的Alex Sundstrom來自波士頓，現在是共和黨的倫敦分部成員，他認為，「我覺得英國脫歐和川普主義反映出過度全球化的必要修正。」

在開票的週二夜晚，Sundstrom發現在倫敦美國大使館內的直播現場，現場估計約1,500位民眾，有99%-99.5%支持希拉蕊，但他仍相信，因為英國存在「沉默的托利黨」(保守黨)，美國選民中也同樣存在「沉默的川普支持者。」

41歲的美國企業家Albert Frantz住在維也納，週二夜晚他正準備與朋友來個「開票提前慶祝(希拉蕊當選)」派對，但當發現是川普當選，驕傲的美國人瞬間從節慶的氣氛，轉變成以自己家鄉的選民感到慚愧。

Frantz說，「我很震驚且恐懼，彷彿西方社會上個世紀所做的所有努力與進步，全都被按下了還原鍵」，「我從來沒想過會有成真的一天。」

「這不是我所認識的美國」，是海外美國人向家鄉做出最沉痛的嘆息。