跟上英國的腳步 川普當選後美仇恨犯罪增

川普當選後一天,先前外界擔心的歧視仇恨終於發生了,這些仇恨性行為從言詞恫嚇到肢體衝突正在全美國蔓延,有些以歧視性的塗鴉方式呈現,一些事件被通報給警方,另一些則在社群媒體上瘋傳,許多未被確認,不過在川普以種族歧視及性別歧視言論獲得支持的同時,很多他的支持者以此為理由進行仇恨犯罪,這是美國的現在進行式。

1.紐約大學

在紐約大學坦登工程學院,在學校穆斯林祈禱室的門上,被寫上了「川普」,紐約大學穆斯林學生會隨後在臉書上發文指出,連紐約大學的校園都無法免疫於現今籠罩在美國上空的恐懼。

學校發言人Kathleen Hamilton表示,學校有大約20%的移民學生,校方正試圖確保所有學生的文化都受到尊重,不過由於該區塊沒有攝影機,校方無法確定是否為學生所為。

2.明尼蘇達高中

明尼蘇達高中的廁所被噴上「滾回非洲」和「讓美國再次偉大」的標語,廁所門上則寫著「白人才可進入」、「白色美國」及「川普」等字彙,導致黑人學生在校園內落淚。

3.聖地牙哥州立大學

一名信奉伊斯蘭教的學生在學校停車場被兩名男子攔下,他們針對該名學生的西賈布(hijab)裝束發表歧視言論,隨後奪走他手上的車鑰匙,在該生報警返回原地時,自己的車子已經不見蹤影。

校長Elliot Hirshman隨後將該案件定義為仇恨性犯罪,呼籲全校一起抵制該類型行為。

4.北卡羅萊納,杜倫地區

在一處工地的牆上,出現「黑人命不值錢,你們的票也是」(Black lives don't matter and neither does your votes)字樣的塗鴉,明顯是在諷刺前陣子黑人少年被警方射殺後,黑人社群發起的「黑人命也是命」(Black Lives Matter)抗議活動。

5.費城

南部費城一處牆上出現納粹的符號,卍字符號及納粹繫領手勢的出現本身就已經很令人作嘔,偏偏11月9日到11月10日又是納粹在全國發動圍剿猶太人「水晶之夜」的78週年,這個行為更顯噁心。

事實上,在賓州到處都開始發現這些塗鴉,內容從「川普超狂」到「川普完敗黑鬼」都有,不過現階段不能確定這些塗鴉到底是為了諷刺川普還是為了支持川普。