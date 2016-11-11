加拿大智庫看台灣－台灣有望打造亞洲矽谷嗎？（二）

台灣有望打造亞洲矽谷嗎？加拿大智庫分析蔡英文政府的「亞洲矽谷」計畫是否有望成功。

前情提要：加拿大智庫看台灣－台灣有望打造亞洲矽谷嗎？（一）

外來人才不進、國內人才留不住

儘管台灣擁有資金和經驗，仍有許多困境尚待克服。對於想要加入世界新創基地的台灣來說，這是個已經逐漸飽和的領域，南韓、中國、日本都是物聯網創新領域的區域競爭者，台灣的人口不夠多，無法提供足夠的人才與市場，同時也不是聯合國成員，被拒在許多國際貿易與金融協定之外。

而對外來投資者而言，在台灣成立新創企業也存在許多限制。在現行簽證規範下，外國專業人士來台的法規無法鬆綁(現行規定是，相關系所碩士以上學位，或大學相關系所畢業並具備2年以上工作經驗)，但美國或歐洲相較之下就容易許多，外國人士可以直接進入。此外，外國更容易吸引到有興趣投資軟體計畫的資本家，凱風卡瑪數位公司(KKlabs)的共同創辦人張哲勳就說，「台灣投資者一般較喜歡投資在開發硬體或設備的企業，對軟體公司就沒有興趣。」

對此，國家發展委員會副主任高仙桂說，「政府正在鬆綁法規，希望能在未來三個月內吸引到外國人才」，方式包括提供稅賦或社會福利優惠，也將簡化申請程序。

但還有一個大問題是，台灣能否成為「跨太平洋夥伴協定」(TPP)的成員國，若無法加入這項涵蓋12國的大型自由貿易計畫，台灣就無法與對手南韓競爭，或無法阻止在台人才流往更大規模、更無阻礙的國家。

台灣可望成為全球國家的典範

沙頓認為，假如台灣能克服以上挑戰，並成功晉升工業4.0的經濟體，就能提供一個良好的政策典範，向全世界宣告，這個人口少的國家，卻能有效利用人力資源，成為科技新創基地。而這一點，蔡英文顯然也很清楚。

此外，身為一個人口稠密、力求表現的小國，台灣應該要能擁有足夠的靈活度與機敏以面對挑戰，如同1949年政府播遷來台時；具體一點，在這逾半世紀的時間洪流中，台灣已數度成功轉型，從1952年農業產值佔GDP 32.1%的時代，搖身一變成為1973年的製造業工廠，當年工業與製造業產值總計超過GDP的70%，而農業只掉到剩下10%，同時，台灣也已痛苦地從威權政體過渡到民主時代。

儘管這場變身計畫的風險對蔡英文和整個台灣來說都很大，但她的經濟轉型具有全球意義，因為台灣正著眼於解決全球已開發國家都面臨的議題：新科技的整合、有限人力的有效運用、政治改革以處理整體經濟與就業問題，因此，若台灣這一步成功了，將帶給全球正面臨第四次工業革命挑戰的國家，一個十分鼓舞的榜樣。