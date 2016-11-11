消費力攀升 富邦深証100基金潛力十足

國慶長假期間，中國旅遊收入年成長達14.4%， 展現居民旺盛的消費力，此外，2016年前三季消費支出對GDP 貢獻度達7成以上，政府力求經濟轉型已有一定成效， 以消費為主軸的深証市場長線看好。 富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文表示，富邦深証100基金（ 股票簡稱：FB深100、股票代號：00639）直接投資深証A 股，投資人可適當布局，把握深証市場長期漲升契機。

中國國家統計局公布第三季GDP增速穩定在6.7%，與一、 二季持平，雖然增長速度僅保持於2009年以來最低水準， 但仍在政府目標增長區間內。廖崇文表示，本次GDP數據中， 最值得投資人注意的是，消費對GDP增長的貢獻率高達71%。 相對之下，投資的貢獻率降至36.8%，增速較第二季下滑， 進出口的貢獻率甚至仍為負值。 說明中國力求經濟轉型已經有一定成效， 消費已然是中國經濟成長最重要的支柱。

廖崇文進一步表示，即使GDP增速僅與上一季持平於6.7%， 但居民消費力攀升力度不容小覷，9月份中國餐飲及商品零售消費表 現，相對去年同期增長幅度均高於10%，總計9月份的社會消費品 零售總額逾2.7兆人民幣，年增率達10.7%； 根據國家旅遊局統計，國慶長假期間累計旅遊收入較去年同期成長1 4.4%。中國消費力道持續攀升，加上雙11消費旺季利多， 預期消費相關類股表現將相對領先其他產業， 看好以內需消費為主軸的深証股市，舉例來說，美的集團、 五糧液及雲南白藥都是在深市掛牌的內需消費類股， 也是後市看好的受惠族群之一。