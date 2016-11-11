新北市105學年度選送高中生赴加拿大交換學習

加拿大幾近零度的天氣，絲毫無法冷卻新北市23位高中學生的學習熱忱。教育局選送來自各校的高中學生，分別在加拿大萊姆頓肯特區教育局學區的六所學校 (Ridgetown District High School, Wallaceburg District Secondary School, Lambton Kent Composite School, Lambton Central Collegiate & Vocational Institute, John McGregor Secondary School, and Chatham Kent Secondary School)入班上課，用英文學習地理、歷史及體育等課程。加拿大的課堂進行採主題討論式，教師會在一小段的學科講解後由學生分組討論相關議題或完成課堂作業；如此有別於臺灣的課堂模式讓新北市的交換學生感到非常新奇，也從一開始的羞怯逐漸勇於參與討論，主動舉手發言。各校的多樣性特色選修吸引學生選擇自己感興趣的課程，選修戲劇課的學生們協助籌劃與布置學校的萬聖節鬼屋活動；參與家政課的學生動手將蘋果雕刻成天鵝的形狀，更期待接下來的甜點製作；修習哲學課的學生則是與同學討論各種社會議題、交換彼此的意見。

在Lambton Kent Composite School新莊高中張競瑜同學興奮地秀出她在數學課做的筆記：「加拿大的課堂和臺灣一樣都需要做筆記，但是這裡的學生不會把筆記寫在課本上，因為課本是屬於學校的，大家都是用自己習慣的方式寫在空白筆記本上，讓我能學習自己組織並消化老師的教學，在去蕪存菁後用有效率的方式做課堂筆記。」在Lambton Central Collegiate & Vocational Institute進行交換學習的三重高中李怡臻同學第一次體驗「每天都有體育課」的課表，也對於學校內的重量訓練課程感到新鮮；雖然經常累到體力透支，但她很高興能夠藉由體育課接觸在平時在學校較為少見的重訓課程，也深刻的體會到加拿大教育非常注重學生的體能發展。

本次交流除了學校課堂體驗外，也規劃了加拿大當地城市風貌、歷史文化以及文化體驗等交流，例如一年一度的南瓜季及家家戶戶最不能錯過的不朽經典－萬聖派對。在10月29日(六)萊姆頓肯特高中(Lambton Kent Composite School)的禮堂裡，一群著奇裝異服的台灣孩子們與加拿大的學伴齊聚一堂，引領著中西合併的萬聖節氣氛。孩子們透過近距離的互動體驗當季異國美食、萬聖盛裝主題、彩繪雕刻南瓜燈。在活動快進入尾聲時，老師們宣布由裝扮殭屍的張景翔榮獲當日最佳萬聖造型獎。永平高中張景翔同學開心的說：「這是我第一次實地體驗加拿大的萬聖節，我花了近一小時的時間來打扮殭屍。透過這次活動不僅讓我同時認識當地文化風情，也擴增自己的交友圈。」赴加拿大交換學習代表團團長三重高中陳瑛姍校長表示，本次跨文化交流不僅為孩子們的生命藍圖增添了跨文化的色彩，進而開啟孩子們國際視野移動能力。赴加拿大交換學習的學生將於11月14日結束行程返國，相信他們不但收穫滿滿，也會將此行的所見聞與同學分享，讓學習效果更加擴散。