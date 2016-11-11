年做糞便潛血檢查 中年婦檢出2期腸癌

（中央社記者張茗喧台北11日電）有腸癌家族史當心，一對中年夫妻，因太太的父親10年前罹患大腸癌，每年都會進行糞便潛血檢查，日前突然檢出陽性，一做大腸鏡發現太太已是大腸癌2期，先生也已出現腸癌徵兆。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢今天表示，大腸直腸癌高居10大癌症發生率之首，全台每1萬人約有4到5人罹患腸癌，且罹癌人數有逐年上升的趨勢。

邱展賢指出，大腸癌的癌前病變階段，因為息肉沒有感覺容易被忽略，臨床上很多患者確診時已達第2、3期，台灣雖推廣糞便潛血檢查，篩檢覆蓋率約6成，但癌化組織不一定隨時都在出血，準確度有限。

邱展賢提醒，常見的大腸直腸癌症狀包括，排便次數突然增加、大便形狀變細小；有腹瀉、便秘、或大便無法解乾淨的感覺；大便內有鮮紅或暗紅色血；腹部感到腹脹或痙攣；不明原因的體重減輕；持續的疲倦感、嘔吐、貧血等。

邱展賢說，大腸癌有6大危險因子，像是有家族或遺傳性大腸息肉症、有腺瘤型息肉的病史、父母兄妹中患有大腸癌或進階型腺瘤、曾罹患慢性發炎性大腸疾病，飲食上愛吃紅肉、脂肪，不愛運動、肥胖或有吸菸、喝酒習慣者，且年齡越高風險也越高。

邱展賢提醒，對於高危險族群沒有症狀者，年過40歲應尋求醫師進行風險評估，有家族史者應安排一次大腸鏡檢查，沒有息肉者每年做一次糞便潛血檢查，追蹤3至5年皆為陰性，建議再做大腸鏡檢查，至少10年內應檢查一次。1051111