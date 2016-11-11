全美各城市的川普示威  西部學術重鎮瀰漫哀傷氣息

對許多美國人來說，川普的當選是他們難以接受的結果，數以千人整夜在全美至少25座城市街頭示威，東部的抗議情況慘烈，那西部又是如何呢？

紐約與芝加哥抗議現場，請見細看全美各城市的川普示威 代表著什麼？

加州：40處地點起火

民主黨大本營與學術重鎮的加州，週三晚間也有約7千位民眾遊街抗議，有些地區更燃起大火、演變為暴力行動，民眾猛力向警方投擲莫洛托夫汽油瓶、石頭與爆竹，導致三位員警受傷。

加州約有40處地點有火花產生，在高速公路上有悶燒的火苗、市中心商業區也起火，奧克蘭警方說，「整個晚上，大型示威團體分裂成小規模組織，在市中心任意破壞企業總部」，至少30人遭逮捕、11個地點遭通報有蓄意破壞、攻擊警方、非法集會、無法驅散人群、持有槍械等情事。

據舊金山教育局統計，週三柏克萊高中有約1,500名學生走出教室，舊金山也有超過1,000名學生前往市政中心進行和平示威，柏克萊的社會運動組織者Ahmed Kanna說，「人們感到很焦慮，不只是選舉結果、還有川普的言論。」

洛杉磯：川普肖像遭縱火

眾多高中和大學生聚集在南加大和加州大學洛杉磯分校示威抗議，而在洛杉磯市政廳外，也聚集超過1,000位抗議者，包括年輕的拉美裔民眾大喊「我們不會活在恐懼之中」、「站起來抗戰到底」，也有人燒著紙漿製成的川普肖像。

(圖片來源：美聯社)

許多民眾擔心一旦川普上任，他們的朋友或家人就要被驅逐，18歲的Brooklyn White投給希拉蕊，他舉著「仇恨不會戰勝」的標語說道，「我們不能讓他(川普)阻擋我們，如果他是總統，他就必須要聽我們的聲音。」

多達3,000位民眾參與遊行，但有28位民眾因為跑上高速公路而遭逮捕，還有些財產損失，市長Eric Garcetti在記者會上說道，「我知道週二的選舉結果令很多人痛苦，但走上高速公路示威對駕駛和行人來說都很危險，這對那些只是要開車回家或平安工作的人更是種負擔。」

Garcetti呼籲，再怎麼憤怒都不能破壞公共財物或做出危害交通的行為。

華盛頓民眾：「美國已墮落」

在華盛頓，抗議者一邊行進至川普國際飯店，一邊高喊「不要川普，不要3K黨，不要法西斯的美國」，而在白宮前，舉著發亮的標語寫著，美國「比偏執還要好」，抗議者Brian Barto說道，「所有被建立起來的東西都再度被摧毀。」

川普支持者：改變的開始

但川普的支持者在川普大樓前歡呼慶祝，喬治城大學的學生Nicholas Elliot將川普當選比喻成英國脫歐，作家J. D. Vance解釋，美國人投給川普的原因是，因為太少人真正關心選民要的是什麼，「他們將川普視為改變的契機。」

CNN記者總結全美各地對川普的正反評價指出，「現在是時候找出那些被忽略的中部選民了」，「那些長期被華盛頓與紐約排除在外、看不見的中部選民，這個社會的治癒才正要開始。」