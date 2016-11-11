細看全美各城市的川普示威  代表著什麼？

對許多美國人來說，川普的當選是他們難以接受的結果，群眾聚集在街頭哀嚎著「這不是我的總統」，數以千人整夜在全美至少25座城市街頭示威，包括在著名的川普大樓前。CNN整理了全美各地的川普抗議行動，反映出各城市的不同情緒。

紐約：川普的家遭到包圍

10日早晨超過200位反川普民眾在曼哈頓的聯合廣場到華盛頓廣場公園之間遊行，有些人手舉標語寫著「白人男性請停止再繼續破壞」、「川普和彭斯根本不適任」；一整夜，約5千位民眾聚集在川普大樓前示威抗議，包括希拉蕊的忠實支持者Lady Gaga。

示威民眾的擔憂包括川普的政策，如他之前所說要在美墨邊境築一道牆，或是他所有歧視性言論將撕裂美國社會，並造成恐懼的仇外心理。

示威者Nick Powers說，「我來這裡就是要阻止那些因川普當選而掀起的恐懼和仇恨」，他擔心川普會採取更激烈的政策使更多人入獄，也擔心川普的勝利會使那些性別歧視的言論更加猖狂。

至少有15名在川普大樓前的示威者因危害社會秩序而遭逮捕。

(圖片來源：美聯社)

芝加哥：「我們正走上倒退之路」

在芝加哥，示威者沿著湖岸大道遊行，沿途步行到芝加哥的川普大樓，其中一個標語寫著「我實在無法相信我必須為了公民權而上街抗議」，CNN的記者看到許多遊行標語用難聽字眼批評選舉結果，其中一位婦女說道，「原以為做為一個國家，我們已經向前走了很遠，但現在看來我們似乎在倒退」，「我們站出來希望能改變。」

內布拉斯加州當局向遊行的200多位民眾投擲胡椒彈，這些民眾在街上抗議川普的當選，並公然挑戰警方的執法權威。

東部的民眾對選舉結果堪憂，那西部的民眾、特別是學術重鎮，對川普的示威抗議又到什麼樣的程度？全美各城市的川普示威 西部學術重鎮瀰漫哀傷氣息