文化部推文資防災守護方案 全力搶救文化資產

近來屢見國內有形文化資產因風災、祝融等自然或人為災害受到損害之事件頻仍，文化部鄭麗君部長表示文化部已初步研擬有形文化資產防災守護方案，除於修正後文化資產保存法已加重人為毀損文化資產之刑罰及範圍外，並將從行政面強化防災作為，包括積極輔助地方政府成立縣市層級的文資專業服務中心，加強平時管理，並協助文化資產價值的維護；針對古蹟歷史建築等建築類文資點，設置巡邏箱及監測機制，並與警政消防單位進行連結，強化夜間守護能力；推動盤點各建築類文資點之防災設備與人力，定期檢視評估防災整備情形等措施。

面對文化資產火災、颱風、地震等人為與自然災害致災因子，文化部已初步研擬有形文化資產防災守護方案，積極從「建置防災整備機制」、「推動防災科技整合」與「深化文資守護網絡」等三面向著手，全面提升文化資產防災能力。

首先，建置防災整備機制面，重點工作包括成立古蹟歷史建築分區專業服務中心、補助縣市政府建置古蹟歷史建築防災設備計畫、辦理防災教育訓練課程及實務防災演練、建立文資受損緊急通報機制與內政部消防署合作推動文資防災業務。

其次，推動防災科技整合面向，包括設立防災警示功能模組、推動文資保存監測計畫、與國家地震工程研究中心合作建構古蹟震損分析模式與補強評估機制，以及與國家災害防救科技中心合作推動文資防災科技應用。

再者，深化文資守護網絡面向工作推動，則已召開文資防災對策會議匯集各方意見，後續結合文資守護與社區營造工作，並規劃於每年9月古蹟日擴展為文資防災月活動，以提升全民文資防災意識。希冀透過守護方案推動，降低各項人為疏失的災害及因應未來日益劇烈的氣候變遷的挑戰，守護國家無可替代的重要文化資產。

文化部已定於105年11月25日由楊政務次長邀集中央警政、消防單位與地方政府召開研商會議，推動有形文化資產防災守護方案，以期減少文化資產受災案件，維護文化資產價值永續保存。