超傻眼？中國公安選為新任國際刑警組織主席！

你可能認為川普當選已經是本週最出乎意料的事，但不是唯一，國際刑警組織本週也選出了新主席，前中國公安部副部長孟宏偉，此項結果令人權組織擔憂。

《金融時報》報導，昨(10)日在印尼召開的國際刑警組織第85屆年度大會上，前中國公安部副部長孟宏偉當選新任主席，任期4年，是首位擔任主席的中國人，但他自身的生涯經驗，以及中國惡劣的人權紀錄，都讓這項結果備受爭議。

國際刑警組織在Twitter上宣布結果，民眾紛紛留言，「他(孟宏偉)會教你如何進行秘密逮捕、不人道虐待，及播放電視自白」、「多麼荒謬可笑的任命結果」，國際特赦組織東亞分會主任林偉在新聞稿表示，「由於中國長期利用國際刑警組織逮捕異議份子和逃亡海外的政治犯，孟宏偉的任命令人擔憂。」

林偉指出國際刑警組織章程第2條表示，「這跟國際刑警組織基於世界人權宣言的精神而所做的職責，是相違背的。」

孟宏偉曾擔任中國海警局局長、國際刑警組織中國國家中心局局長，而在他2004年擔任中國公安部副部長之前，曾任中國武警負責執行北京當局的命令，鎮壓西藏、新疆和其他境內的騷動異議份子。

去(2015)年，中國曾發出約100張的紅色通報，高調追捕逃亡海外的貪腐高官與政治異議犯。國際刑警組織要犯通報分為7個分類，代表各成員國針對境內要犯的處理程序，紅色通報代表各成員國中心局可立即拘捕境內該要犯並進行引渡。

中國宣稱，透過國際刑警組織發佈紅色通報的100名涉嫌犯罪外逃「國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員」，截至上(10)月底已有35人歸案。

習近平上台以來強力打貪，致力於尋求國際合作、要求國際刑警組織發出紅色通報，但西方多數國家一直都不太願意提供幫助，也多未和中國簽訂引渡條約，畢竟中國的人權紀錄、警政與司法弊端令人權組織擔憂，虐待嫌疑犯與刑求在中國仍然是個問題，西方國家也抱怨中國不願提供犯罪證據。林偉指出，「現在需要更仔細檢視中國政府對國際刑警組織的要求。」

孟宏偉的當選是習近平致力於打擊貪腐的重要驅動力，也正好是送給中國的最大禮物。中國主辦明年第86屆國際刑警組織年度大會。BBC報導，過去三年超過100萬名官員在中國的打貪政策下受到懲處，但批評聲浪認為，這不過是習近平用來鞏固勢力與對抗政治宿敵的手段。

儘管國際刑警組織的主席只是個名義上的領袖，孟宏偉仍可以指導組織的策略和大會的議程方針，而不是成員國的台灣將更難參與年度大會。國際刑警組織也有秘書處，主要事務由德國籍秘書長Jürgen Stock主導，而擁有190個成員國，國際刑警組織是聯合國之下第二大的國際組織。

此外，10日也選出另一名俄國籍的副主席Maj. Gen. Alexander Prokopchuk，如同中國，俄羅斯也因一些不公正的警政系統為人詬病。