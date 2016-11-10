美國爆抗議潮 群眾怒燒川普肖像

從紐約、芝加哥到洛杉磯，全美約10大城成千上萬不滿川普當上美國總統民眾走上街頭，高喊「不要川普！不要三K黨！不要種族主義的美國！」，並焚燒川普肖像，造成交通阻塞。



在華府，數百人在又濕又冷的夜晚，手持蠟燭聚集於白宮前守夜，痛批川普的種族主義、性別主義和仇外主義，還有人高舉標語「我們也有聲音！」和「全民教育！」。



法新社報導，不僅在華府，芝加哥、費城、俄勒岡州波特蘭和西雅圖等地都看得到數千名示威者。

英國廣播公司（BBC）報導，紐約曼哈頓入夜後，數千名活躍人士占據第6大道遊行前往川普大樓（TrumpTower），高舉「不是我的總統」、「她普選票數比較多」等標語。4人在中央公園西路（Central Park West）川普國際大樓外被捕。



從市區聯合廣場（Union Square）走了35個街區的抗議民眾，行經川普大樓後繼續走下去，規模相對較小但仍有上千的民眾聚集在總統當選人的大樓前。

群眾在川普大樓前高喊「去你的大樓！去你的高牆！」數十名紐約警察匆匆樹起路障，後方還有8輛裝滿砂土的衛生局卡車。



路透社報導，在芝加哥市中心，約1800人聚集在川普國際旅館大樓，高喊「不要川普！不要三K黨！不要種族主義的美國。」



史密斯（Parker Smith）高舉「我的身體，我的選擇」標語。她告訴衛報：「我很不高興，很生氣。」「有太多要處理，我很擔心未來這4年。」

部分抗議群眾在大樓外揮舞墨西哥國旗，針對川普爭議性邊境藩籬計畫高喊「去你的高牆！」



1架直升機從空中跟蹤遊行隊伍，警方則重重防護川普大樓。部分抗議群眾大聲咆哮說：「我們要的是總統，不要天殺的種族主義者。」



而在加州奧克蘭（Oakland），抗議民眾向鎮暴警察丟擲物品，砸爛藥妝連鎖店CVS的窗戶。根據路透社目擊者，警方向抗議群眾丟擲化學刺激物回敬。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，投票日隔天，德州奧斯汀抗議人士封阻街道，華盛頓有大學生在校園焚燒國旗，還有許多地方的高中、大學生走出教室。



1名支持希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的18歲少女說：「阻止不了我們。如果他是總統，OK。如果川普當上了，他就必須聆聽。」



費城、波士頓、俄勒岡州波特蘭今天晚間也都有數千人聚集；還有人在舊金山、洛杉磯和加州奧克蘭示威。

在洛杉磯，數以千計民眾湧入市中心，之後數百人進到101好萊塢公路，鎮暴警察一旁監看坐在101好萊塢公路、阻撓交通的抗議民眾。



「洛杉磯時報」（LA Times）報導，多達300人占據公路，造成交通大堵塞，車陣長達數英里，而當局未指出公路重新開放時間表。



根據當地媒體，洛杉磯稍早有5000多人參加集會遊行，其中許多人是高中生和大學生。

美國加州等州有數以千計學生罷課，其中許多人高喊「不是我們的總統」，抗議共和黨候選人川普贏得昨天的總統大選。



路透社報導，其中最大的示威出現在以政治思想進步著稱的加州柏克萊，約1500名師生從柏克萊高中（Berkeley High School）遊行到加州大學柏克萊分校University of California at Berkeley）。