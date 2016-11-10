川普當選番外篇 加州人推2019年獨立公投

美國總統大選結果已於昨（９）日出爐，由共和黨總統候選人川普勝選，民主黨最大票倉加州有支持者架設網頁，宣揚加州獨立公投，並力推於2019年投票決定是否脫離美國。



YesCalifornia.org網站聲稱，支持加州獨立者，計劃在2019年春天舉辦歷史性的獨立公投，並且效法Brexit（英國脫歐）詞彙，訂定這項脫離美國的公投名為「Calexit」。



支持加州獨立者主張，加州是世界第6大經濟體，經濟實力超越法國，並且人口比波蘭多，加州堪比他國並可與各國競爭，與美國其它49州不同。



獨立倡議者更說，他們認為，美國代表的許多意義違反加州的價值，而且加州也持續如國家一般，資助其他許多州，而損及加州與加州的孩童權益。



他們更聲稱，這個獨立公投的意義與重要性在於自決，以及依據憲法與國際法規範的自治概念，重要性更超越僅因資助這個國家其他州的考量。



他們更相信，加州以國家地位參與這個世界後，更可以發揮加州的影響力，且加州成為獨立國家，可更勝於只是美國的一個州而已。



因川普（Donald Trump）當選總統後，全美各地湧現反川普的浪潮，加州是民主黨的票倉，反應尤其激烈。