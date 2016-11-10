美國總統大選 世紀之戰 - 迎接川普時代全新的金融市場

川普勝選震撼市場，道瓊電子盤在12個小時內千點上下刷洗， 台灣期權市場單日成交量暴升3倍。富邦期貨副總經理鍾秀培表示 ，在美國大選世紀之戰後 ，全球將迎接川普時代全新的金融市場， 這代表的是保護主義將會再度抬頭， 過去數十年各國推動的貿易自由化、經濟一體化受到質疑， 這個時代面對的是更多的不確定性，甚至是更多的衝突發生。 緊接著在12月14日，極可能由美國FED的二度升息， 開啟全球貨幣寬鬆政策退場的序幕，加大金融市場波動的幅度。

鍾秀培指出，川普在這次的總統大選中峰迴路轉， 國際金融市場如同坐了一趟雲霄飛車，在9日早上亞洲市場為之瘋狂 的時候，美股指數期貨市場也跟著爆量跳水，道瓊電子盤期貨在下午 1點竟爆跌4.7%來到17418點，等到川普發表勝選感言， 又強力反彈6.4%直衝上18590點，不到12小時， 道瓊電子盤漲跌高達1172點，起伏之大歷年罕見。 面對股匯債市巨幅波動， 全球投資人當下皆緊急湧入期貨市場進行避險，光是台灣期交所在9 日的全市場期貨成交量，就爆增3倍超過150萬口， 選擇權成交量更是爆增4倍接近500萬口， 在不確定的時代還有一點可以確定， 就是期貨和選擇權的避險角色將比過往更加重要。

鍾秀培更進一步分析，未來的金融市場， 川普上任後可能進行大刀闊斧的政策調整， 美國經濟的刺激重點由貨幣政策轉向財政政策， 那麼首當其衝的就是在寬鬆環境下被瘋狂追捧的債券價格， 殖利率的逐步走升恐怕是無法避免的趨勢， 必須適時以美國公債期貨避險。在美股指數方面， 強化基礎建設或金融業法規鬆綁等多項政策雖帶來利多， 但保護主義可能增加與中國等貿易對方的衝突， 同時指數又處於歷史高檔位置，使得投資的難度增加， 可在較大的上下浮動區間內進行高拋低吸的操作。而在匯率的部分， 脫離過低的利率也是川普的主張， 目前看來並沒有立即撤換聯準會主席葉倫的可能性， 這表示美元還是有走強的機會，在瞬息萬變的外匯市場中， 外匯期貨商品也是投資人最佳的資產配置選擇。