高雄飯店除夕宴砸重金 世界級特技秀引爆訂位潮

隨著飯店圍爐風氣火熱，飯店將「除夕宴」升等為「除夕秀」，不僅菜色豐富精緻，活動表演更是跨足國際。高雄八五大樓君鴻國際酒店推出『奇境夢遊‧時光旅程』除夕團圓宴(106/1/27)，主打高規格演出團隊，特別重金禮聘有「台灣太陽馬戲團」之譽，受邀巡演於德、英、法、美、澳洲等各國的世界級特技表演團隊『FOCA福爾摩沙馬戲團』盛大演出，並邀請知名『Absence缺席舞團』上演幽默精湛的互動炫光秀；另有小提琴演奏、Live美聲樂團、現場互動贈禮遊戲等多項精彩節目。

今年君鴻除夕團圓晚宴以『奇境夢遊‧時光旅程』為主題，於41樓星鑽廳及45樓璀鑽廳打造繽紛奇幻現場，精心設置主題拍照區，提供免費全家福拍攝服務；由君鴻主廚團隊一手打造澎湃豐盛的極致盛宴，嚴選頂級食材「鴻禧高湯翅」及「鮑魚烏海參」、象徵年年有餘「冬菜龍躉斑」、香濃入味「海螺燉雁鴨」及「香蜜烤羊排」、Q彈飄香「肋排香米糕」、鮮甜龍蝦「鴻圖海龍皇」，並搭配沙拉、拼盤、甜品等佳餚及新鮮果汁暢飲。

君鴻國際酒店表示：「FOCA福爾摩沙馬戲團，是台灣第一個走出國際、並受到國內外藝術界認可的特技表演團，通常巡演於於北部及世界各地。身為高雄地標飯店，希望高雄民眾也能見證台灣之光，故不計成本邀請他們共同打造闔家歡樂的年度奇幻秀。除夕團圓宴歷年訂席踴躍，往往除夕前一個月即訂位一空，建議民眾即早預訂，106/1/10以前預訂並付清全額，還可享免一成服務費，詳洽07-566- 1177。」