EHL推出全新高度靈活的旅館餐飲MBA課程，擴充學術課程業務

瑞士洛桑--(BUSINESS WIRE)--Nov 10, 2016--(美國商業資訊)-- 全球領先的旅館餐飲管理教育機構洛桑旅館管理學院(EHL)將於2017年9月開設新的旅館餐飲MBA課程。其中80%的課程將透過全新的遠距教育平臺開設，繁忙的專業人士不必偏離職業軌道，即可獲得獨一無二的學習體驗。這個新課程是EHL定義產業標準、滿足學員需求和期望的廣泛承諾的一部分。這也是EHL首次提供數位化學習方案，展現了該公司傾聽業界需求、打造適應最新趨勢的學術課程的能力。

新的旅館餐飲MBA課程 專門為時間不多、但希望進一步充實旅館餐飲業知識、晉升職位並肩負更大責任的專業人士設計。該課程具有靈活性，學員可以選擇在12-36個月內完成，因而可以在維持工作和社交生活的同時提升自身能力。EHL正在開發該MBA課程的自訂數位教育平臺，學員無論在任何地點、使用任何設備均可隨時存取，從而提供最佳學習體驗。

EHL教育的一貫優勢之一是強調理論知識與實務技能的結合。新MBA課程也展現出這一點，其中兩個單元是需要學員現場出席，這種沉浸式階段能進一步充實整體學習體驗。學員將能夠與經驗豐富的教師、業界專家和EHL課程同學當面進行交流。成功的MBA畢業生還將成為全球最大的旅館餐飲業校友網路的一員。校友網路是 EHL最強大的資產之一。

EHL執行長Michel Rochat解釋說：「經過五年的觀察和發展，我們為創立了這樣一個高度相關、互動性強、靈活度高的課程而自豪。我們的新MBA課程融合了世界級教師團隊和久負盛名的產業網路，為學員提供獨特的知識和實務經驗。我們相信，現在是旅館餐飲業發展的良機，成長前景需要更多合格專業人士的支持。本課程內容靈活多樣，令人興奮，將在產業經歷重要變革之際，為未來的畢業生提供一整套通用技能。」

憑藉這種最具個人化的綜合性旅館餐飲業學習體驗，新的旅館餐飲MBA課程勢將獲得全球用戶的歡迎。這意味著 EHL成長策略又邁向一個新階段，EHL的全球版圖將進一步擴大，業界重要影響者的地位也將得到鞏固。

EHL旅館餐飲MBA申請現已開放： mba.ehl.edu 。

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關於洛桑旅館管理學院(EHL)

作為傳統瑞士旅館餐飲業的代言人，洛桑旅館管理學院(EHL)自1893年以來一直是旅館餐飲教育領域的先驅。學校已培養和激勵了一群涵蓋2.5萬名飯店經理的獨特專業群體，他們均秉承了EHL的價值觀和傳統。

EHL提供五類學術課程：學士、理科碩士、MBA、EMBA和大師班。 學術課程組合 的設計旨在發展並適應產業和學員的需求，同時提供廣泛的可能性，讓EHL教育變得更加靈活，讓全球年輕人才都能參與。

EHL經常被評為全球最佳旅館餐飲管理學校，為近90個國家的2,289名充滿熱情、才華橫溢的學生提供大學教育課程。EHL是EHL SA旗下成員，後者致力於從事旅館餐飲管理教育事業。

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SOURCE: Ecole hôtelière de Lausanne

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