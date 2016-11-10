聞起來像海藻 海鳥誤食塑膠原因解密

人類的污染物抵達海中後，塑膠等石化產物常常歷經數十年、數百年都無法分解，因而在海中持續漂流，最後被信天翁等動物吃下肚，導致這些生物受傷、死亡，影響整個生態系。

至於為什麼這些動物會誤食這些垃圾呢？科學家似乎有了答案。

加州大學的科學家將裝有發射器的塑膠袋放入海中，讓這些垃圾任意漂流數週，再將其打撈上岸，研究上面的化學物質，並沒有發現任何東西。

不過他們發現了一件有趣的事，大概有三種塑膠會開始散發特別的化學物質—二甲硫醚(dimethyl sulfide)—的氣味，這種化學物質聞起來像是腐爛的水藻，或是水煮的萵苣，這種物質在小型藻類及微生物上也找得到。

而信天翁科、海燕和海鷗等海鳥就藉由尋找這種味道來覓食，因此被這類塑膠散發的味道欺騙，將其吞下肚，於此同時，塑膠在海面上漂流時，會反射陽光，閃亮的倒影也會吸引鳥類去捕食。

協作研究員Gabrielle Nevitt教授表示，這些海鳥中，海燕就會被反射的陽光吸引，進而食用塑膠製品，這也讓這類海鳥經常誤食其他海中漂流的零碎垃圾，只是因為海燕經常在地下洞穴中築巢，不方便人類觀察，因此常被忽略。

根據研究，全世界的海鳥大概有9成曾經誤食過塑膠製品，其中一些甚至還能在牠們肚子裡找到殘跡，這讓這些動物的健康受到嚴重影響，再加上近年來塑膠製品大幅增加，光是2014年一年，登記在案的海中垃圾就高達2.5公噸，嚴重影響海中生態。

除了海鳥外，研究員同時也在持續追蹤像是企鵝、海龜或是魚類等其他動物，看他們誤食塑膠製品的原因是否也與氣味有關，每年也有為數眾多的這些動物因為吃下人類製造的垃圾而死亡。

一些科學家表示，除了研發會較快分解的塑膠外，如果證實其他動物也會受到氣味吸引，開發出不會散發海藻味道的塑膠也有助於改善現況。