還沒上任就出事 川普勝選後一小時發生的8件大事

雖然選上了，川普在一月前並不會坐上總統的位子，不過川普一宣布當選，全世界就已經做出了反映，這是他當選後一小時內發生的事情...

1.以色列高層宣布「巴勒斯坦建國」已經成為過去式

隸屬右翼聯合的以色列教育部長Naftali Bennett表示，川普的當選是以色列摧毀「巴勒斯坦是國家」此一概念的最佳時機，並公開宣稱巴勒斯坦的好運已經到頭了。

2.穆斯林婦女開始警告彼此儘量避免穿著西賈布(Hijab)

根據伊斯蘭律法，大部分伊斯蘭婦女會在公共場合穿著遮蔽身體的西賈布，這樣的服飾象徵著謙遜，以及婦女的美德，然而在川普當選後，推特上開始出現伊斯蘭婦女互相告知不要在公共場合穿著西賈布的推文，深怕因為穆斯林的身份遭到川普支持者攻擊，其中甚至不乏虔誠的信仰者。

3.示威遊行發生縱火事件

數以千計的人在川普當選後走上街頭抗議，尤其是西海岸地區的加州、俄勒岡還有華盛頓州的抗議尤其激烈，示威者砸碎窗戶、推倒汽車，甚至還四處縱火，世界各地的大使館外也出現反對川普的抗議遊行。

4.外匯期貨交易價格大跌

川普勝選後，貨幣期貨市場大跌，墨西哥披索反應劇烈，投資人轉而擁抱黃金等可保值的貴金屬。

5.再生能源股票暴跌，軍火股票見長

而由於川普曾宣稱全球暖化是中國為了摧毀美國工業所散布的謊言，美國的綠能產業股票也跟著暴跌，舉例來說，專門製作風力發電機的Vestas公司，其利潤40%來自於美國，面臨14%的股票最大跌幅。

但是同一時間，全球最大的軍武製造公司BAE Systems股價卻漲至新高。

6.加拿大移民網站過載

由於大批急切地想要移民到北方的美國人，主管加拿大移民與公民權的網站在川普幾乎確定當選時過載掛掉，不過隨後被修復，該網站的推特帳號隨後在晚上推文，表示任何移民帶來的文化都可以與加拿大人分享，對可能的移民表達歡迎。

7.激進組織表達祝賀

前種族歧視組織3K黨領袖David Duke在推特上表示，川普當選這天是「他人生中最快樂的一天」，以敘利亞為基地，與蓋達組織有關聯的聖戰組織Jabhat Fatah al-Sham也藉由其發言人Hamza al-Karibi指出，川普的當選是「民主的失敗」，並諷刺的說，以後要驗證西方制度失敗不需要再費盡心思想理由了，只要轉貼川普的推文就好。

埃及籍的聖戰士Tariq Abdel Haleem則認為，雖然川普當選在短期間內看起來對伊斯蘭教不利，但是長期下來卻是有利的，因為穆斯林的敵人美國將會被川普自己搞砸。

8.墨西哥表示不會蓋牆

對於川普競選時開出的政見，也就是勝選後會在美墨邊界建造由墨西哥出錢的圍牆一是，墨西哥外長Claudia Ruiz Massieu表示這件事絕對不可能發生，資助邊界圍牆不在墨西哥的計畫內。