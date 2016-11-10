美菲和解? 杜特蒂狂賀川普當選

川普當選了美國第45任總統，正當股市狂跌，全球驚恐的時候，除了本土的川普支持者，到底還有誰是開心的呢？這時候就不得不提號稱「亞洲川普」的菲律賓總統杜特蒂了。

在週三訪問馬來西亞的時候，杜特蒂獲悉川普當選的消息，一時之間精神振奮，高喊「川普萬歲」(Long live president Trump)，立刻表達他的喜悅，並對記者表示，由於川普跟他都會對雞毛蒜皮的小事罵髒話，他覺得川普跟他十分相像。

更重要的是，自從上任以來就在跟美國叫板的杜特蒂，似乎是在川普勝選的影響之下，一時脫口而出，說他希望盡快跟美國重修舊好，停止跟美國做對的行為。

在此之前，杜特蒂不僅公開以羞辱性字眼攻擊歐巴馬，叫他「下地獄去」，還數次批評華盛頓當局的政策，要求他們不要對菲律賓比手畫腳，甚至威脅美國將要切斷兩國之間的軍事合作，並中斷軍事演習。

杜特蒂在接受訪問時興奮的說，他再也不想要爭吵，因為川普已經當選了，不過事實上，川普在上週告訴路透社，他覺得菲律賓處於一個非常尷尬的位置，且認為杜特蒂要求美國撤軍，是「非常不尊重美國」的行為。

菲律賓駐聯合國大使Teddy Locsin Jr則表示，總統跟川普的確有一些相似的地方，舉例來說，川普再一次聲明上說針對其直白而充滿爭議性的發言澄清，保證他在當選之後言詞風格會有不同，而杜特蒂在選舉時也說過同樣的話。

至於Teddy Locsin Jr的話是不是有其他意思，究竟是在認真的比喻，還是在暗諷他們的總統並無改善，川普也將如此，這就不得而知了。