防範勒索病毒 安心上網

根據趨勢科技公布的數據顯示， 今年上半年台灣遭勒索病毒攻擊總數超過200萬次，換算平均每8 秒就有一個裝置遭受攻擊，相較去年同期成長了4倍，其中有4成是 針對一般消費者的攻擊。 民眾在瀏覽網頁時若誤點含有勒索病毒的惡意廣告連結， 便容易受到勒索病毒攻擊。 中華電信提醒民眾上網時務必瀏覽可信任的網頁， 養成平時備份檔案的習慣，並且加裝HiNet PC-cillin 2017防毒防駭「3+1多層式防護」，遠離勒索病毒威脅。

新上市的HiNet PC-cillin 2017防毒防駭，針對勒索病毒防護再升級， 第一層可阻擋含勒索病毒的惡意連結， 第二層主動偵測並封鎖含有勒索病毒的檔案， 第三層監控任何勒索病毒的惡意加密行為， 同時會備份及復原已遭加密的檔案。此外，新增一項「勒索剋星」 的全新功能，選擇特定資料夾啟動勒索剋星防護， 即可安全儲存重要檔案， 嚴防檔案遭受勒索病毒或可疑程式加密及竄改， 此舉如同將重要檔案放入保險箱， 確保資料夾中的檔案不受病毒威脅。

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