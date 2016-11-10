防範勒索病毒 安心上網

根據趨勢科技公布的數據顯示，今年上半年台灣遭勒索病毒攻擊總數超過200萬次，換算平均每8秒就有一個裝置遭受攻擊，相較去年同期成長了4倍，其中有4成是針對一般消費者的攻擊。民眾在瀏覽網頁時若誤點含有勒索病毒的惡意廣告連結，便容易受到勒索病毒攻擊。中華電信提醒民眾上網時務必瀏覽可信任的網頁，養成平時備份檔案的習慣，並且加裝HiNet PC-cillin 2017防毒防駭「3+1多層式防護」，遠離勒索病毒威脅。
新上市的HiNet PC-cillin 2017防毒防駭，針對勒索病毒防護再升級，第一層可阻擋含勒索病毒的惡意連結，第二層主動偵測並封鎖含有勒索病毒的檔案，第三層監控任何勒索病毒的惡意加密行為，同時會備份及復原已遭加密的檔案。此外，新增一項「勒索剋星」的全新功能，選擇特定資料夾啟動勒索剋星防護，即可安全儲存重要檔案，嚴防檔案遭受勒索病毒或可疑程式加密及竄改，此舉如同將重要檔案放入保險箱，確保資料夾中的檔案不受病毒威脅。
HiNet PC-cillin 2017防毒防駭提供月繳或年繳型服務，隨租即用並可同時支援跨平台防護，享有最新版本服務並備有24小時的免費專業客服，隨時為客戶解決疑難問題。即日起至12月31日止推出超值好康方案，申租HiNet PC-cillin防毒防駭三台防護版年/預繳方案，就送500元7-11禮券，再抽飛利浦萬用鍋(市價約7380元)，優惠好康享不完！詳情請洽免費客服電話：0800-080-412或HiNet防毒防駭網址：http://hisecure.hinet.net/product/promotion/TrendMicro/PCCillin/