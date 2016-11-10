川普上台，基富通金融大數據挺你危機入市

黃金價格飆漲、日圓狂升、墨西哥披索創歷史新低、油價暴跌、亞洲主要股市一片綠油油，一切的現象背後矛頭都指向川普贏得周三(11/9)美國總統大選。投資人擔心新的白宮主人上任，恐成為資本市場最肥的黑天鵝。畢竟，市場設定的基本情境是希拉蕊順利當選，既然熱錢如意盤算沒打成，資產價格短線大幅修正就順理成章。回顧今年，投資人面對系統性風險不少，包括年初中國流動性危機，造成熔斷機制引發重挫，與6月英國脫歐事件一度也打趴全球股市，事後諸葛皆是虛驚一場。現在川普意外當選，但你有加碼的勇氣嗎?

美國大選結果出爐後，針對川普上台後，基富通平台第一時間蒐集全台35家專業機構對未來一個月基金投資的看法，要利用基富通平台的優勢，將產業數據轉化成數位金融應用服務，提供投資人第一手的投資指引。

整體資料顯示，全台35家投信／投顧有45.7%建議加碼，28.6%建議稍安勿躁維持不動，僅有22.9%建議減碼和2.9%建議空手觀望。數據傳達的第一個訊息就是要危機入市 !

不僅是危機入市，在基金資產類型的建議這些專業機構也集中看好風險性資產 (例如，股票型資產，產業型基金，高收益債與新興市場債等)，勝過穩健保守型資產 (例如貨幣基金，高評等公債與平衡型基金)。