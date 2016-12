東芝將在四日市新建生產工廠，以擴大3D快閃記憶體產量

東京--(BUSINESS WIRE)--Nov 10, 2016--(美國商業資訊)-- 東芝公司 (TOKYO:6502)今天公布了在日本三重縣四日市業務部建造最先進生產工廠的大概時間表,旨在擴大其專有3D快閃記憶體 [1] BiCS FLASH TM 的產量。

繼其於3月份公布有意新建一座BiCS FLASH™工廠之後,該公司決定於2017年2月開始施工。新的晶圓廠將專注於3D快閃記憶體製程。與晶圓生產工廠Fab 5一樣,它也將分兩階段建設,以根據市場趨勢最佳化投資速度,且目標是於2018年夏季完成第一階段建設。此外,東芝還計畫緊鄰新的晶圓廠建造一棟新建築物——記憶體研發中心(Memory R&D Center)。這將使得目前在不同地方展開的研發活動集中在一處,該措施將促進快閃記憶體開發。

新晶圓廠的總容量和整體設備投資、生產啟動、產量和生產計畫相關的決定將反映市場趨勢。

東芝期望在與Western Digital就新工廠展開討論的基礎上,繼續聯合投資於並營運該快閃記憶體合資公司。

該新晶圓廠將採用減震結構和環保設計,包括整棟建築物內安裝LED照明,以及最新的節能製造設備。此外,它還將推出使用人工智慧(AI)來提高生產力的先進生產系統。

展望未來,東芝將透過回應市場趨勢展開及時投資,以及開發BiCS FLASH™和新一代記憶體,來拓展其記憶體業務,並提升競爭力。

註釋: [1] 將快閃記憶體單元堆疊於矽基板上的結構。它可在整個平面NAND快閃記憶體中顯著提高密度,而各單元可在這種快閃記憶體中的矽基板上成型。 * BiCS FLASH是東芝公司的商標。

