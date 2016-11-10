松下将启动专用于氮化镓功率晶体管X-GaN (TM)的高速栅极驱动器批量生产

德国慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--十一月 9, 2016--(美国商业资讯)--松下公司(Panasonic Corporation)今天宣布，该公司将于2016年11月启动专为驱动其氮化镓(GaN)功率晶体管X-GaN而优化的高速栅极驱动器(AN34092B)批量生产。该公司还将启动两种X-GaN型号（PGA26E07BA和PGA26E19BA）的批量生产，并提供与高速栅极驱动器整合的解决方案。

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用于"X-GaN"功率晶体管AN34092B的单通道高速栅极驱动器（照片：美国商业资讯）

氮化镓是下一代半导体化合物之一，可在应用于各种电源装置的晶体管时节省空间和能源。栅极驱动器需驱动晶体管；但是，适用于传统硅(Si)晶体管的通用栅极驱动器无法挖掘氮化镓晶体管的潜力，因为氮化镓晶体管的栅极结构不同于硅晶体管。

新推出的高速栅极晶体管(AN34092B)有助于我们的 X-GaN 轻松且安全地获得高速切换性能。它能够以高达4MHz的高频率驱动晶体管，并整合有源密勒箝位(active miller clamp)功能 [1] ，可在高速切换过程中防止故障。X-GaN将通过我们的独特技术达到600V故障增强型 [2] ，并具有高速切换和低导通电阻 [3] 功能。X-GaN与专用高速栅极驱动器的结合将有助于各种工业级和消费级电源转换装置大幅节省空间和能源。

氮化镓和专用高速栅极驱动器适用于各种应用，例如100 W至5 kW的电源装置、变频器、数据中心、移动基站、消费电子、影音设备、工业设备和医疗器械。

氮化镓和专用高速栅极驱动器将在 2016年德国慕尼黑电子展 (electronic 2016)上展出，该电子展将于今年11月8日（周二）至11日（周五）在德国慕尼黑举办。

[视频] 松下启动功率晶体管X-GaN批量生产 [英文] http://channel.panasonic.com/contents/19314/ [德文] http://channel.panasonic.com/contents/19315/ *英文版视频可从以下网址下载 https://vimeo.com/190235768/a7a95b0b72 。

[关于高速栅极驱动器(AN34092B)] 产品阵容 AN34092B 功能 • 以高达4MHz的高频率驱动晶体管，并节省空间 • 可实现高转换速率，有助于节能 • 整合有源密勒箝位功能，可在高速切换过程中防止故障。

如需了解有关高速栅极驱动器(AN34092B)的更多详情，请访问 http://www.semicon.panasonic.co.jp/en/products/powerics/ganpower/#products-document

[关于X-GaN] 产品阵容 PGA26E07BA (70 mΩ)和PGA26E19BA (190 mΩ) 功能 X-GaN通过我们的独特技术和无电流崩塌达到600 V故障增强型 [4] 。其高速运行能力有助于提高功率转换效率并进一步缩减尺寸。

欲了解有关X-GaN的更多详情，请访问 http://www.semicon.panasonic.co.jp/en/products/powerics/ganpower/

[相关信息] [新闻稿] 松下将推出行业最小的增强型600V氮化镓功率晶体管封装（2015年5月18日） http://news.panasonic.com/global/press/data/2015/05/en150518-4/en150518-4.html [短片] 研发故事：松下的新一代功率元器件“X-GaN” https://channel.panasonic.com/contents/16417/ 松下电器半导体有限公司(Panasonic Semiconductor Solutions Co., Ltd.) http://www.semicon.panasonic.co.jp/en/

[注释] [1] 有源密勒箝位 有源密勒箝位是一种直接将栅电压接地的功能，从而降低噪声环境下的栅极电压峰值，噪声环境可能会在晶体管关闭时造成其发生故障。

[2] 增强型 增强型是半导体元器件的一种特征，当电压施加于栅极时，半导体元器件通常会被关闭。这也通常称为常闭。

[3] 低导通电阻 导通电阻是指晶体管开通电源时晶体管的漏极与源极之间的电阻。该值越低，晶体管的损耗越小。

[4] 电流崩塌 电流崩塌是一种现象，即漏区的电子被漏极与源极之间施加的高电压能量所俘获。由于晶体管接通电源时俘获电子可防止电流从漏极流向源极，因此导通电阻增加。

关于松下 松下公司是一家致力于为消费电子产品、住宅、汽车、企业解决方案及器件行业的客户开发各种电子技术和解决方案的全球领军企业。自1918年成立以来，松下已将业务扩张至全球，目前在全世界范围内共经营474家附属公司和94家联营公司。截至2016年3月31日，其合并净销售额达7.553万亿日元。松下致力于通过各部门的创新来追求新的价值，并努力运用公司的技术为客户创造更美好的生活和世界。垂询松下详情，请访问公司网站： http://www.panasonic.com/global 。

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