松下將啟動專用於氮化鎵功率電晶體X-GaN (TM)的高速閘極驅動器量產

德國慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--Nov 9, 2016--(美國商業資訊)--松下公司(Panasonic Corporation)今天宣布，該公司將於2016年11月啟動專為驅動其氮化鎵(GaN)功率電晶體X-GaN而最佳化的高速閘極驅動器(AN34092B)量產。該公司還將啟動兩種X-GaN型號（PGA26E07BA和PGA26E19BA）的量產，並提供與高速閘極驅動器整合的解決方案。

此 Smart News Release （智能新聞發佈）擁有多媒體功能。請到此處瀏覽完整新聞稿： http://www.businesswire.com/news/home/20161109006458/zh-HK/

用於X-GaN功率電晶體AN34092B的單通道高速閘極驅動器（照片：美國商業資訊）

氮化鎵是下一代半導體化合物之一，可在應用於各種電源裝置的電晶體時節省空間和能源。閘極驅動器需驅動電晶體；但是，適用於傳統矽(Si)電晶體的通用閘極驅動器無法挖掘氮化鎵電晶體的潛力，因為氮化鎵電晶體的閘極結構不同於矽電晶體。

新推出的高速閘極電晶體(AN34092B)有助於我們的 X-GaN 輕鬆且安全地獲得高速切換性能。它能夠以高達4 MHz的高頻率驅動電晶體，並整合主動米勒箝位(active miller clamp)功能 [1] ，可在高速切換過程中防止故障。X-GaN將透過我們的獨特技術達到600 V故障增強型 [2] ，並具有高速切換和低導通電阻 [3] 功能。X-GaN與專用高速閘極驅動器的結合將有助於各種工業級和消費級電源轉換裝置大幅節省空間和能源。

氮化鎵和專用高速閘極驅動器適用於各種應用，例如100 W至5 kW的電源裝置、變頻器、資料中心、行動基地台、消費電子、影音設備、工業設備和醫療器材。

氮化鎵和專用高速閘極驅動器將在 2016年德國慕尼黑電子展 (electronic 2016)上展出，該電子展將於今年11月8日（週二）至11日（週五）在德國慕尼黑舉辦。

[影片] 松下啟動功率電晶體X-GaN量產 [英文] http://channel.panasonic.com/contents/19314/ [德文] http://channel.panasonic.com/contents/19315/ *英文版影片可從網址 https://vimeo.com/190235768/a7a95b0b72 下載。

[關於高速閘極驅動器(AN34092B)] 產品陣容 AN34092B 功能 • 以高達4 MHz的高頻率驅動電晶體，並節省空間 • 可實現高轉換速率，有助於節能 • 整合主動米勒箝位功能，可在高速切換過程中防止故障。

如需瞭解有關高速閘極驅動器(AN34092B)的更多詳情，請造訪 http://www.semicon.panasonic.co.jp/en/products/powerics/ganpower/#products-document

[關於X-GaN] 產品陣容 PGA26E07BA (70 mΩ)和PGA26E19BA (190 mΩ) 功能 X-GaN透過我們的獨特技術和無電流崩潰達到600 V故障增強型 [4] 。其高速運作能力有助於提高功率轉換效率並進一步縮減尺寸。

欲瞭解有關X-GaN的更多詳情，請造訪 http://www.semicon.panasonic.co.jp/en/products/powerics/ganpower/

[相關資訊] [新聞稿] 松下將推出業界最小的增強型600 V氮化鎵功率電晶體封裝（2015年5月18日） http://news.panasonic.com/global/press/data/2015/05/en150518-4/en150518-4.html [短片] 研發故事：松下的新一代功率元件X-GaN https://channel.panasonic.com/contents/16417/ 松下電器半導體有限公司(Panasonic Semiconductor Solutions Co., Ltd.) http://www.semicon.panasonic.co.jp/en/

[註釋] [1] 主動米勒箝位 主動米勒箝位是一種直接將閘極電壓接地的功能，從而降低雜訊環境下的閘極電壓峰值，雜訊環境可能會在電晶體關閉時造成其發生故障。

[2] 增強型 增強型是半導體元件的一種特徵，當電壓施加於閘極時，半導體元件通常會被關閉。這也通常稱為常關(normally-off)。

[3] 低導通電阻 導通電阻是指電晶體接通電源時電晶體的漏極與源極之間的電阻。該值越低，電晶體的損耗越小。

[4] 電流崩潰 電流崩潰(current collapse)是一種現象，即漏區的電子被漏極與源極之間施加的高電壓能量所俘獲。由於電晶體接通電源時俘獲電子可防止電流從漏極流向源極，因此導通電阻增加。

關於松下 松下公司是一家致力於為消費電子產品、住宅、汽車、企業解決方案及裝置產業的客戶開發各種電子技術和解決方案的全球領軍企業。自1918年成立以來，松下已將業務擴張至全球，目前在全世界共經營474家附屬公司和94家聯營公司。截至2016年3月31日，其合併淨銷售額達7.553兆日圓。松下致力於透過各部門的創新來追求新的價值，並努力運用公司的技術為客戶創造更美好的生活和世界。如需松下詳情，請造訪公司網站： http://www.panasonic.com/global 。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

請前往 businesswire.com 瀏覽源版本:http://www.businesswire.com/news/home/20161109006458/zh-HK/

CONTACT: Media Contacts:

Panasonic Corporation

Global Communications Department

Media Promotion Office

E-mail:presscontact@ml.jp.panasonic.com

KEYWORD: EUROPE ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA GERMANY JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY CONSUMER ELECTRONICS HARDWARE SEMICONDUCTOR HEALTH MEDICAL DEVICES MANUFACTURING OTHER MANUFACTURING

SOURCE: Panasonic Corporation

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 11/09/2016 11:45 PM/DISC: 11/09/2016 11:44 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20161109006458/zh