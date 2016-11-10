居民不堪其擾 金山八煙聚落周六「封村」

新北市金山八煙聚落近年來在網路上爆紅，大量遊客湧入傳說中的「秘境」，今年4月初開始有住戶向參訪「水中央」景點的遊客收費，引發同村居民不滿，感嘆人潮、錢潮撕裂了親戚情感，村民今天聯署，決定周六將「封村」謝絕遊客來訪。

八煙聚落位在陽明山國家公園內，當地雲霧繚繞，還有地熱冒煙奇景，多年前1塊旱田改造成水梯田後，人工的「水中央」美景一夕爆紅。當地約有9戶21人，居民平均年逾70歲，幾乎都是蔡氏宗族。

4月初，1戶人家聲稱是水中央地主向遊客收費，參觀1人得繳30元；此舉讓宗族無法認同，居民蔡根拿出權狀，上有每個人姓名、土地持有比例，但對方堅持自己是地主，堅持收費，雙方沒有共識。

除了家族間的不睦，當地居民更指出，大量遊客湧入村落，當地環境及村民生活品質皆變了樣，加上缺乏公德心的民眾亂踩田埂，亂拔蔬菜，破壞居民私人財產，苦言相勸還遭對居民翻臉，住戶不堪其擾，決定簽名聯署聲明，「聚落全區域將暫停對外開放」，這周六就要在陽金公路旁，聚落入口處拉封鎖線，用「封村」抵制遊客騷擾。

陽明山國家公園管理處秘書張順發指出，八煙雖在國家公園境內，但均屬私有地，居民要封村，不會介入；新北市觀光旅遊局則說，尊重八煙當地居民共識。