川普上台有加碼勇氣嗎？調查：4成5機構會加碼投資

回顧今年黑天鵝滿天飛，投資人面對系統性風險不少，包括年初中國流動性危機，造成熔斷機制引發重挫，今年另一頭黑天鵝－6月英國脫歐事件－也打趴全球股市，雖然市場很快回神，但現在川普意外當選，但你有加碼投資的勇氣嗎?

美國大選結果出爐後，黃金價格飆漲、日圓狂升、墨西哥披索創歷史新低、油價暴跌、亞洲主要股市9日一片綠油油。投資人擔心新的白宮主人上任，恐成為資本市場最肥的黑天鵝，畢竟，市場設定的基本情境是希拉蕊順利當選，既然熱錢如意盤算沒打成，資產價格短線大幅修正就順理成章。

國內網路基金銷售平台基富通，在第一時間蒐集全台35家專業機構對川普上台後未來一個月基金投資的看法，提供投資人第一手的投資指引。

整體資料顯示，全台35家投信／投顧有45.7%建議加碼，28.6%建議稍安勿躁維持不動，僅有22.9%建議減碼和2.9%建議空手觀望。

不僅是危機入市，在基金資產類型的建議這些專業機構也集中看好風險性資產 ，例如，股票型資產，產業型基金，高收益債與新興市場債等，勝過穩健保守型資產 ，如貨幣基金，高評等公債與平衡型基金。

加碼區域來看，中國股票型基看好度最高達51.4%，反映的是川普可能從亞洲撤軍的預期，亞太國家將相繼對中國靠攏的局面，亞太(不含日本)市場看好度達48.6%則是居次。

債券投資方向，美國高評等債券(含公債)因為具備避險的性質，反映市場短期風險情緒增溫，及十年期美國公債殖利率滑落和年底聯準會升息機率下降的實況，美債在保守型債券資產類別一枝獨秀看好度達60%。拉丁美洲區域債券與歐非中東的債券相對被棄寵，於相對應資產類別中，兩者被看好度合計僅約2成，反映的是川普對墨西哥貿易與反對穆斯林移民入境政策的高漲。

高收債部分，美國高收益債看好度48.6%，反映的是川普主張企業大減稅的舉措，形成與亞洲高收益債(其看好度48.6%)雙占鰲頭的局面。