由新北市政府體育處與中華民國田徑協會共同主辦的「 2016 MIZUNO馬拉松接力賽」，將於11月13日（日）上午7點自 金山青年活動中心開跑，吸引來自全國600支隊伍，超過6, 000名選手熱情參與。競賽路線全長約42公里， 從起點金山青年活動中心出發，經過金山區青年路、磺港路，沿臺2 線往石門方向，在石門的白沙灣遊憩區原路折返， 跑回終點金山青年活動中心，為確保選手安全， 並兼顧用路人行的權益，競賽路線將進行交通管制。

體育處表示，11月13日（日）活動當天凌晨， 競賽路線進行交通管制，請民眾及用路人配合交管人員指示通行。自 當天凌晨4點到下午1點，金山區磺港路及磺清路段車道將全面封閉 ，但為了服務附近住民出入，大客車於上午7點半到9點間可以通行 進出；另外，臺二線與中山路口處至臺二線與北16交叉路口， 車道單向封閉。

公車改道部分，11月12日（六）因進行場地布置， 公車將不駛入金山青年活動中心， 請改在金山青年活動中心大門口下車，且11月13日（日） 活動當天凌晨3點到下午3點公車將不行經金山青年活動中心， 該路段的公車自發車開始到下午1點改走調撥車道；石門區的公車1 1月13日（日）將不駛入老梅社區， 臨時公車站牌設在臺二線豬槽潭及老梅國小綠操場路段， 該期間行經上述路段的民眾，請注意行車安全， 另為激勵參賽選手創造更好佳績， 歡迎大家到比賽現場沿線為選手加油打氣。

11月13日(日)活動期間，臺2線道路進行單線雙向管制， 重要路口將由員警現場實施交通管制，道路交管期間禁止任何人、 車在賽道上行駛或穿越，賽事結束後，會儘快開放通行， 恢復正常交通。體育處呼籲駕駛人行經活動管制區域減速慢行， 確保行車安全，並請注意沿線資訊可變標誌資訊， 並隨時收聽警察廣播電臺，以了解最新交通訊息，交通管制期間， 造成不便之處，請民眾諒解與配合。