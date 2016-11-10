塊陶阿 出境美國單程機票大促銷

川普將成為美國下一任總統，民眾哀鴻遍野，民主黨最大票倉加州深夜爆發反川普的抗議活動，奧克蘭（Oakland）市區上千人走上街頭，焚燒川普畫像、垃圾，打破商店窗戶，全美目前至少7座城市出現示威抗議。



神秘機票網站在選前表示若川普當選，將發表「離開美國」的單程機票資訊，為兌現選前對網友的承諾，該網站特別整理了從美國各大城市出發到他國的便宜單程機票。網站指出，因為只會公布非常划算的機票，所以出發地點有限，某些城市居民逃跑的選擇比較少。

而網站列出目的地均經過精挑細選，生活條件舒適的宜居的國家(不會包括加勒比海或是太平洋的荒島)，另外，加拿大和墨西哥也不會有相關機票促銷，因為兩國其實與美國接壤，促銷自2016年11月開始，票價及促銷其間依各家航空公司規定。

目前促銷票價包括紐約、邁阿密、華盛頓、費城、波士頓、亞特蘭大、芝加哥、休士頓、洛杉磯、明尼亞波利斯、舊金山、西雅圖、匹茲堡出發至世界各地的單程機票，票價最低自150元美金起(約5,000台幣)華盛頓DC到荷蘭阿姆斯特丹(WOWair沃奧航空)，到339元美金(約12,000台幣)的休士頓到泰國曼谷(Qatar Airways卡達航空)，航點自美國初發至歐洲、亞洲、南美洲各城市，網站將持續更新機票促銷資訊。