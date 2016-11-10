川普料親商台股漲 泛鴻海家族氣勢旺

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）市場預期美國總統當選人川普（Donald Trump）將採取親商政策，美股和台股接連大漲，泛鴻海集團早盤反攻氣勢如虹。



美國總統大選結果揭曉，川普出乎市場預料勝出成為下任美國總統當選人，不過投資人預期川普上任後將採取親商政策，美股大漲作收，其中道瓊工業指數上漲256.95點，漲幅1.4%，收在18589.69點，以科技類股為主的那斯達克指數上漲57.58點，漲幅1.11%，收在5251.07點。



美股大漲，亞股今天開盤也受激勵，日經指數早盤大漲超過1000點，台股也擺脫陰霾，早盤大漲221點，一舉收復9000點和9100點大關，站上5日均線約9113點和10日均線約9164點。



台股回神大漲，泛鴻海集團家族也吹起反攻號角，其中鴻海早盤最高來到82.4元，漲2.48%，乙盛-KY最高來到37.3元，漲4.7%，樺漢最高來到468元，漲7.8%。廣宇最高來到26.4元，大漲5.6%。鴻準最高來到91元，漲2.9%。訊芯-KY最低來到93.9元，漲4.8%。



鴻海預期將在今天公布10月營收表現，法人預估鴻海10月和11月按照以往季節性旺季表現逐步走揚，業績有機會受惠iPhone 7出貨力道逐月走升，第4季表現可按照以往季節性步伐，表現優於第3季，第4季可望是今年單季高峰。



鴻海自結9月合併營收新台幣達4683.61億元，較8月大增49.78%，比去年同期 成長1.62%。法人指出，鴻海9月營收來到歷年同期新高。1051110