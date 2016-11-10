〈時評〉北京又罵台灣「說三道四」

針對大陸人大常委會7日對香港基本法主動釋法、我方陸委會主委張小月表示關切一事，大陸國台辦發言人馬曉光7日說：「我們堅決反對台灣有關方面對此說三道四，混淆是非，蓄意誤導。」

「說三道四」是一句上對下、極不官方、類如地痞的話語，馬曉光選用這句話，其實不是針對台灣蔡英文政府，也不是針對張小月個人，而是針對香港問題，因為之前馬英九也被罵過同一句話，同樣因為香港。

那是2014年，針對香港民眾要求「真普選」、發起「佔領中環」行動，時任總統馬英九發表講話，希望大陸給予香港真正的普選與民主，讓一部分人先民主起來。

那時發話的國台辦發言人是范麗青，一個出身《新華社》台港澳新聞部的女發言人，表現一向較為溫和，但她當時也說：大陸尊重台灣同胞對於社會制度和生活方式的選擇，但對於香港政改，台灣方面不應該「說三道四」。

從范麗青的發言中已經可以知道，由於香港問題實在太過難搞，北京已經不企圖用香港的「一國兩制」經驗「垂範」台灣。香港是香港，台灣的生活方式還是繼續被北京「尊重」著，但北京不會允許台灣插手香港。

北京對香港、台灣的態度很清楚，香港是一個立即性危險，台灣是一個還可以繼續「聽言觀行」的問題，對於香港這個立即性危險，北京既警告英國、美國不得「干涉內政」，對台灣這個被視為「叛離的一省」的地方，也要求不要「說三道四」。

比較麻煩的是台灣對香港問題的態度。在被范麗青罵過「不要說三道四」之後，馬英九沒再回話。在被馬曉光罵過同一句話之後，陸委會重申將繼續對香港保持關切，但也強調：台灣「不會、也無意介入香港內部事務」。

李登輝時期的立場，台灣的處境是「以一個中國為指向的階段性兩個中國」，台灣與大陸是「特殊的國與國關係」，但台灣不承認香港主權在1997年「回歸」大陸，而只說「轉移」，因為根據主權立場，香港應該「回歸」給我們中華民國，而不是大陸。

這樣的立場，隱含在1997年的政策說帖，也隱含在後來制訂的港澳關係條例。但問題來了，當香港「一國兩制」出現問題時，台灣怎麼辦？

關心太多，好像台灣接受「一國兩制」，希望「一國兩制」可以運作更好；不關心，又似乎對不起這塊根據主權立場應該屬於中華民國的土地。最終，陸委會的選擇，是持續關心，但不介入。

似乎也只能這樣，估計未來台灣對香港仍將繼續關切而不介入，北京仍將繼續「說三道四」。

（作者朱易，資深政治新聞工作者）