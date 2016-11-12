〈時評〉中港絕對是一國一制



大陸全國人大主動釋法，認定香港部分議員宣誓無效，這樣的做法，足以證明「一國兩制」，完全是中國說了算，借鏡香港這次風波，台灣人民更不應該對中國抱有任何幻想與期待，否則，台灣和中國的未來，絕對是「一國一制」。



這起事件的起因，是香港選出新議員後，有五位議員在宣誓時出現爭議，其中，梁頌恆、游蕙禎在宣誓過程裡，高舉港獨標語，並將中國用英文讀成「支那」，引發軒然大波。



後來，其他三位議員重新宣誓，並獲認可通過，至於梁頌恆、游蕙禎則在港府採取司法行動後，仍無法順利就職，但就在香港法院尚未裁決出爐前，大陸人大搶先解釋香港的基本法，認定宣誓無效；此舉正是中國大動作打壓港獨。



回顧中國要從英國手中拿回香港時，還不斷強調「港人治港」，後來的特首確實是港人，不過，卻是中國所指派的特定人選，就算香港民眾想要推動普選，但中國還是硬要推動「小圈圈」選舉，意即有特首資格的候選人，必須經由中國認可，港人只能從這些名單中選出特首，來管理香港。



然而，這一次北京政府的動作更直接，根本是要香港接受北京所解釋的法令，若香港妥協、接受，那也代表香港的基本法，以後將由中國全面詮釋，香港未來的前途也就更堪慮了。



台灣與中國之間，大陸一直積極推銷香港經驗，要複製中國與香港的「一國兩制」模式，讓台灣屈服在中國底下，但看到香港近年來受到中共操控的情形，無疑是提供一個絕對負面的教案，讓台灣更不敢向中國靠攏。



儘管這次事件後，香港對抗中國的本土意識可望不斷升高，只是面對中共高壓統治的鐵腕，要如何走出自己的路，恐怕也攸關台灣與中國未來關係的發展。



(作者李平華，資深媒體人）