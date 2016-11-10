川普當選 美媒痛定思痛自我反省

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）過去數月來被川普狂轟猛批的美國新聞媒體，如今對於自家如何處理2016年總統大選的新聞紛紛閉門思過、反躬自省。



法新社說，媒體記者為何看不見共和黨總統候選人川普（Donald Trump）展開逆襲、即將取得勝利？媒體老早就爭相報導，無形中為川普做了許多「免費宣傳」，是否助漲了川的氣勢？由於社會大眾對媒體的不信任，川普與新聞媒體交惡，反倒助他一臂之力？



「華盛頓郵報」（Washington Post）媒體專欄作家蘇利文（Margaret Sullivan）表示，2016年總統大選標示著新聞媒體的「慘敗」。



她寫道：「說直白一點，媒體錯失了這個故事。」



她說：「最終，美國選民人心思變。儘管選民們高聲吶喊和怒吼，多數媒體記者就是充耳不聞。」



「紐約時報」（New York Times）媒體作者洛騰柏格（Jim Rutenberg）說，絕大多數的新聞機構錯誤解讀美國「複雜的脈動。」



洛騰柏格說：「8日晚間的慘敗，不僅是民調的失算。」



他說：「新聞媒體未能捕捉美國民怨沸騰，他們感到被有選擇性的經濟復甦撇在一邊，被危及他們就業機會的貿易協定背叛，並且遭到華府菁英、華爾街和主流媒體的蔑視。」



川普與媒體之間的關係，打從他敢於特立獨行、競逐白宮大位以來就複雜難解。



蘇利文說，在共和黨總統初選大戰開打前數個月，媒體不斷放送川普的新聞，讓川普的知名度和能見度大增。



某些分析師宣稱，這些媒體的報導相當於價值20億美元的免費廣告，讓川普一路過關斬轉，贏得共和黨總統初選。



威斯康辛大學（University of Wisconsin）傳播溝通學教授威爾斯（Chris Wells）說：「早在大選開打初期，媒體就瘋狂報導川普，但並不把他當一回事。」威爾斯今年帶領團隊研究川普在初選選戰中如何利用媒體。



威爾斯的研究發現，川普三不五時語出驚人，讓自己成為注意焦點，媒體也深知這能吸引觀者駐足。



有報導指出，包括美國有線電視新聞網（CNN）、福斯（Fox）和MSNBC近年來皆在苦苦掙扎，不過靠著這回大選，終於大發利市，這多虧了川普。（譯者：中央社趙蔚蘭）1051110