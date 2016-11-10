為台灣而教 Ford 陪伴青年教師翻轉偏鄉教育

福特六和汽車在台深耕44年，長期關懷在地社區回饋，並持續以行動支持「Teach For Taiwan 為台灣而教協會」(以下簡稱TFT)，共同改善城鄉教育品質落差問題。第三批次教育特派車 — 8台Ford Fiesta今起前進偏鄉，於全台四大地區—雲林、台南、屏東及花蓮為48名偏鄉教師服務。

自TFT於2013年創辦以來，Ford即全心投入支援，不僅連續三年提供車輛援助，Ford志工與各地服務廠並大力支援，共同照護家鄉的孩子。今年初，Ford更進一步宣布擴展與TFT合作，在既有的2年合作基礎上，再承諾5年長期支持TFT穩健發展。今起將前往偏鄉服務的交通資源，更是具體的行動之一。福特六和汽車總裁朱忠園先生表示：「自創立之初，Ford即以改善移動問題、使人們能更全然地追求並實踐夢想為品牌理念。我們很高興能夠和TFT合作，改善偏鄉教育因距離而產生的問題，讓距離不再限制孩子夢想的偉大。」

Ford對TFT為期5年的支持計畫主要包含三個面向：首先為資助TFT擴張師資規模並維繫教師支持系統 (如交通資源)；另外，雙方也將合作推廣教育翻轉理念，促進偏鄉學童基礎受教權益。此外，也將協助拓展學童學習視野，透過趣味的營隊學習與旅行，改善偏鄉孩童較缺乏外界刺激，而對未來成長夢想受限的景況。