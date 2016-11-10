Gigaphoton迎接第二創業期，邁向嶄新的階段

日本栃木縣小山市--(BUSINESS WIRE)--Nov 9, 2016--(美國商業資訊)--微影光源的主要生產廠商Gigaphoton株式會社（總公司: 栃木縣小山市，董事總經理: 都丸仁，網址： www.gigaphoton.com ）宣布，為了迎接公司成立16周年，2016年度定位為第二創業期，將積極與客戶攜手邁進下一個共同成長的目標。

Gigaphoton公司成立於2000年8月1日，去年是公司成立15周年。在創業初期，深紫外準分子雷射器的市佔率僅有大約10% * ，而如今，累計銷售量已經超過1300台，2015年度的市佔率攀升至60% * ，達到了歷史最高水準。其中，Gigaphoton將2016年度以後定位為第二創業推進期，並設定下一個成長的目標。今後，將在以往的半導體微影業務的基礎上、把準分子雷射器業務作為GIGANEX系列擴大到FPD製造等新領域。另外，目前正在開發的EUV光源也達到了250W的功率，量產的各項開發工作也正在加速進行。 因此，作為未來投資的重要一環，Gigaphoton已從今年秋季開始了新廠房的興建（計畫於2017年6月完工）。完工後，生產場地將增加50%、生產規模最高可以擴大70%。同時，公司擴編團隊人力、確保產品品質的穩定，建構一個能夠快速、高效率地因應客戶要求的體制。

Gigaphoton董事總經理都丸仁先生表示：「Gigaphoton成立以來一直從事半導體微影用準分子雷射器的製造和銷售業務，如今已經進入了新的發展階段。今後，我們將積極致力於提供有價值的解决方案，例如GIGANEX系列及EUV等，並進一步加大力度提高深紫外準分子雷射器的品質、强化支援系統，繼續與客戶一起成長。」

*市佔率依據本公司的統計資料。

Gigaphoton公司簡介

Gigaphoton成立於2000年，是一家雷射供應商，自成立以來不斷為全球的半導體生產廠商提供有價值的解決方案。Gigaphoton時刻以客戶為中心，從產品研發到生產、銷售及維護，為用戶提供業界最高水準的支援。如需詳細介紹，請造訪： www.gigaphoton.com 。

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